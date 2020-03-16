央行宣布维持基准利率12%不变

哈通社/努尔苏丹/3月16日 -- 哈萨克斯坦中央银行16日发布消息称，央行决定将基准利率维持12%不变，浮动区间为+/-1.5%。

受外部因素不确定性影响，以及新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情的蔓延、地缘政治冲突的持续以及贸易战等风险的存在，预计国际经济增长将出现长期和较大幅度的放缓。2020年的全球GDP增速有可能呈现2008年经济危机后的最遭状态。

央行消息称，上周国际商品和金融市场出现了大幅度的波动，欧佩克+会议未能就减产达成协议，俄罗斯和沙特之间就价格出现了争议。受这些因素的影响，3月9日布伦特油价下跌至31~36.5美元/桶，3月16日收于32.88美元/桶。

由于投资者的负面预期，全球股市出现了30年来的最低指数。

美联储上周将金融体系的隔夜信贷再融资规模扩大至1.5万亿美元，昨日又决定将联邦基金利率目标区间调降至0-0.25%，并推出了7000亿美元的量化宽松计划，以保护经济免受病毒影响。目前发展中国家和石油出口国的货币有出现贬值情况。

在这种情况下，哈萨克斯坦央行在3月10~13日期间采取了一系列紧急和预防措施，以保持汇率稳定。

其中，央行在2020年3月10日将基准利率提高至12％，并及时调整了市场代理策略。这一举措有效的防止了市场上可能出现的恐慌情况，有力的限制了新的通货膨胀风险，维护了坚戈的汇率价值。

与此同时，浮动区间被设置在+/-1.5%。该举措通过将银行向央行的借贷成本提高到13.5％，从而限制市场参与者对坚戈汇率进行投机的可能性。货币市场的利率接近13.48％，已接近最新利率区间的上限。

央行表示，为了在外贸条件急剧变化和外汇供应短缺的情况下稳定外汇市场的状况，央行在某些阶段始终是唯一的交易者。尤其是在2020年3月10日，为了防止汇率出现不合理波动，在货币交易中使用了法兰克福拍卖方式。央行对准公共部门、二级银行和兑换处的货币买卖业务进行了协调和监督。这些措施有效地减少了外部因素对坚戈汇率产生的负面影响。2020年3月6~13日期间，美元兑坚戈的汇率下跌了6.1%，为1:405.62坚戈。

央行认为，当前全球经济增长前景显着恶化。国际需求减少、商品市场波动加剧是新的经济现实。在对当前形势的分析基础上，国家银行将布伦特原油价格进一步动态的前景从每桶60美元调整至35美元。在预测期结束之前，该标准将被视为一切政策的制定基准。央行指出，这一预期的恶化加剧了通货膨胀率在2020年达到目标走廊上限的风险。

因此央行计划从即日起基于新的情况，计划根据自由汇率和通货膨胀目标政策促进均衡汇率的形成。

央行拥有进一步稳定国内金融市场状况的所有必要手段。在需要时，为抵御外部因素的负面影响，将同金融市场监管和发展署开展联合协调行动。

央行将继续对市场情况保持监督，并保留在面对无法反映基本因素的使用且威胁到金融稳定的情况下对汇率波动进行干预的权利。

在全球经济形势恶化的情况下，有可能将会采取其他措施，以保障金融市场、汇率价格的稳定。

哈萨克斯坦央行将于2020年4月27日15:00时（努尔苏丹时间）公布有关基准利率的进一步信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】