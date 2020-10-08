意大利出台强制口罩令 日本拟解除12国旅行限制

哈通社/努尔苏丹/10月8日 – 欧洲各国新冠疫情形势严峻，多国疫情复燃，法国昨日单日新增近2万病例，创新高。英国宣布将采取更加严格的限制措施。在美国纽约，当局已经实施了一系列新的限制，引发了人们的不满。而亚洲的日本，虽然病例也在增加，但该国正考虑解除对一部分国家的旅行限制。

法国新增约1万9000人确诊 累计病例逾65万起

法国的2019冠状病毒单日新增病例在五天内，两度创新高，昨天(7日)又有近1万9000人确诊。

法国卫生部的数据显示，冠病患者的住院率也创下三个月来的新高，目前有7500多人住院，比8月份的最低住院数字高出65%以上。

法国目前的累计病例超过65万例，是全球病例第十多的国家。

由于病例迅速增加，法国总统马克隆接受媒体访问时透露，将采取新的防疫措施。

英国疫情严峻苏格兰酒吧停业16天

英国的2019冠状病毒疫情持续严峻，苏格兰两大城市的酒吧将停业16天。预计，政府下星期一(12日)也将在部分地区采取更严格的防疫措施。

苏格兰首席部长斯特金宣布，格拉斯哥和爱丁堡的酒吧明天(9日)起，暂停营业，以控制疫情。当地的新增确诊病例自上个月中以来，迅速攀升，昨天(7日)再添1000多例病例。

另外，《太阳报》报道，预计，英国首相约翰逊下星期一将下令北部城市曼彻斯特、利物浦等地的餐厅和酒吧停业。

英国昨天新增1万4000多例病例，另外70人死亡。

不满限制宗教场所人数美国犹太人示威抗议

而在美国，纽约收紧防疫措施后，在犹太社群聚集的布鲁克林，好几百名犹太人因不满政府新公布的防疫管制不公平，而上街示威。

他们不满当局限制宗教活动人数，同时不排除采取法律行动。

意大利强制民众在户外戴口罩

意大利强制全国民众在户外戴口罩，以遏制2019冠状病毒疫情扩散。

意大利内阁是在过去两个月的病例持续增加后，决定采取更严格的防疫措施。官方消息说，新规定即日(8日)起生效。

较早前，首都罗马周边城市已率先实行戴口罩的规定。

意大利卫生部的数据显示，当地昨天(7日)新增将近3680例病例，是大约九个半月来，单日病例首次突破3000例，但情况仍比法国、西班牙、英国等欧洲大国好。

日本拟解除12国家和地区旅行禁令

日本的2019冠状病毒单日新增病例连续两天多过500例，报509例，累计病例逼近8万7860例。此外，又有五人病逝，使累计死亡病例增加到1629例。

据报道，日本计划解除对国人到12国家和地区旅行的禁令。

《读卖新闻》报道，这些国家和地区包括中国、台湾、澳大利亚、新西兰、新加坡、韩国、越南、马来西亚等。

报道说，日本目前禁止国人到159个国家和地区旅行。禁令放宽后，当局将改而建议有意到这12个国家和地区的人，避免所有非必要和非紧急行程。

【编辑：木合塔尔·木拉提】