同胞基金会为侨居12个国家的哈萨克人学习母语创造条件

哈通社/努尔苏丹/12月22日—在新闻和社会发展部和外交部的支持下，2021年，«同胞（Отандастар）»基金会在12月国家开设了31个哈萨克语在线课程。

据新闻部消息，今年8月和12月课程以演讲俱乐部（speaking club）的形式开展。

这使得在土耳其、俄罗斯、美国、英国、比利时、德国、法国、伊朗、吉尔吉斯斯坦、乌克兰、蒙古和白俄罗斯的1391名哈萨克侨民代表有机会开设780场在线课程，336名参与者获得了结业证书。

同时还在youtube频道发布了30节在线课程，为自主学习哈萨克语创造了条件。

新闻部称，为加强与同胞们的文化和人道主义联系并促进哈萨克民族的文化遗产，今年还采取了其他重要措施。

具体来说，今年在吉尔吉斯斯坦首都开设了«阿拜之家»文化和商业中心。该中心此前还在土耳其、德国、乌克兰、俄罗斯、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等国开设。

此外，在哈萨克斯坦独立30周年框架内， «同胞基金会»和«世界哈萨克人协会»共同组织举办的世界哈萨克人大会今年9月在土耳其伊斯坦布尔举行。

与此同时，今年还与哈德友好协会和日本哈萨克人协会签署了2份合作备忘录。

总的来说，为发展和扩大与哈萨克文化中心、哈萨克协会、哈萨克斯坦驻外机构之间的文化、人道主义和商业联系，2021年共举办了15场活动，20场会面，4场会议，以及4场线上及线下项目，参与人数超过了来自20个国家的4500名哈萨克同胞。

【编译：达娜】