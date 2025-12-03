阿斯塔纳—鄂木斯克客运列车12月14日开行 每周三班

据了解，该列车每周运行三次，分别在周二、周五和周日开行。列车编组由3节卧铺车厢和5节硬卧车厢组成，单程可运送约400名旅客。新线路的开通旨在为居民出行提供更多便利，更高效地利用车厢资源，并进一步扩展铁路线路网络。列车将使用符合现代安全与舒适标准的新型车厢。

旅客可通过官方网站bilet.railways.kz或铁路车站售票处购买车票。更多详情可拨打联络中心电话1433咨询。列车运行情况可在tablo-railways.kz网站的在线信息板查询。

据悉，鄂木斯克是俄罗斯西伯利亚联邦管区第二大城市，鄂木斯克州首府，2018年人口约117.2万。该市位于西伯利亚西南部额尔齐斯河沿岸，距离莫斯科2555公里，面积573平方公里，属干燥性大陆性气候，年晴朗天数超过300天。该市始建于1716年作为军事要塞，是西伯利亚地区最古老城市之一，1782年成为托博尔斯克总督辖区城市，19世纪末改隶草原总督辖区。1918-1920年苏联内战期间成为白军政府首都及黄金储备地。1934年确立为鄂木斯克州首府。

【编译：阿遥】