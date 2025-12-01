哈通社12月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

12月1日，星期一

12月1日是公历一年中的第335天（闰年第336天），离全年结束还有30天。

世界各国/地区节日

世界艾滋病日 12月1日是世界艾滋病日，这天旨在提高公众对HIV病毒引起的艾滋病在全球传播的意识。订为12月1日是因为第一个艾滋病病例是在1981年此日诊断出来的。从此，艾滋病已造成超过两千五百万人死亡。即使最近世界许多地区的治疗管道已经改善，2005年仍有310万左右（280万到360万之间）人死于艾滋病，其中约有57万人是儿童。艾滋病日的概念来源于1988年，由全球卫生部长在关于艾滋病预防计划的高峰会议上提出的。从此，这个概念被全球各国政府、国际组织和慈善机构采纳。世界艾滋病日的标志是红绸带，表示对HIV阳性者及与他们共同生活者的关怀与接纳，并团结一致对抗艾滋。

冰岛独立日 冰岛是北大西洋中的一个岛国，位于北大西洋和北冰洋的交汇处，通常被视为北欧五国之一。1918年，丹麦与冰岛签订联合法案，丹麦承认冰岛王国为丹麦王国附属的主权国。自此，冰岛在内政方面进一步获得了类似于保护国的独立和主权，外交和国防方面丹麦仍保留权力。哈萨克斯坦与冰岛于1992年5月6日正式建立外交关系。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1935年 哈萨克斯坦首个玩偶剧院-阿拉木图国家玩偶剧院成立。

1959年 《体育》杂志首次发行，现为《Sport.kz》网站。

1960年 哈萨克斯坦首个焦炭厂在卡拉干达正式运营。

1991年 哈萨克斯坦举行首次总统选举。

1994年 哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆举行开馆仪式。

2000年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席独联体国家元首会议。

2004年 哈萨克斯坦正式使用新的邮政编码。

2006年 哈萨克斯坦央行发行面值为500坚戈的“雷格尔郁金香”和“迪拉姆”纪念币。

2009年 首届哈萨克斯坦商贸企业大会在阿拉木图举行。

2010年 欧洲安全与合作组织（欧安组织）第七次首脑会议在阿斯塔纳举行。

2011年 阿塞拜疆首都巴库某条街道以哈萨克伟大诗人阿拜•库南拜耶夫的名字命名。

2013年 纳扎尔巴耶夫著作《自由民族的明天》的首发仪式在阿斯塔纳举行。

2015年 纳扎尔巴耶夫出席哈萨克斯坦军事历史博物馆开馆仪式。

2017年 关于纳扎尔巴耶夫的新纪录片《时代抉择》面世。

2017年 哈萨克斯坦首次通过班列将粮食产品运抵土耳其。

2021年土耳其首都安卡拉举行纪念哈萨克著名摔跤手哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫诞辰150周年自由式摔跤锦标赛。

2021年 央行发行了面值为20000坚戈的纪念钞票。该钞票采用了独特的技术设计，首次在全球范围内使用了垂直排列的去金属化条带，其中包含了面额、独立30周年徽标和哈萨克斯坦总统签名等全息图像。

2023年 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫抵达迪拜，出席联合国气候变化迪拜大会的开幕式并发表讲话。