    07:00, 02 12月 2025 | GMT +5

    哈通社12月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    哈萨克国际通讯社讯）哈通社为各位读者总结12月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    Фото: Kazinform

    12月2日，星期一

    12月2日是公历一年中的第336天（闰年第337天），离全年结束还有29天。

    世界各国/地区节日

    废除奴隶制国际日 每年的12月2日是废除奴隶制国际日（International Day for the Abolition of Slavery），这是从1986年开始的。1949年12月2日，联合国大会通过了《禁止贩卖人口及取缔意图营利使人卖淫的公约》。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1992年 纳扎尔巴耶夫总统当选国际工程学院院士。

    2008年 国际文化和宗教中心在阿斯塔纳开业。

    2011年 纳扎尔巴耶夫总统著作《哈萨克斯坦之路》乌兹别克文版在塔什干举行首发仪式。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统荣获土库曼斯坦高级别荣誉«名誉长老»称号。

    2015年 关于纳扎尔巴耶夫总统的艺术照片展在土耳其首都安卡拉举行。

    2017年 纳扎尔巴耶夫总统同《哈萨克斯坦百名新人物》获胜者会面。

    2017年 政府总理萨金塔耶夫出席上合组织政府首脑理事会第16次会议。

