韩媒：朝鲜向东西部海上缓冲区发射130余发炮弹

哈通社/首尔/12月5日 — 据韩联社报道，韩国联合参谋本部（联参）5日消息，朝鲜当天疑似利用火箭炮向东西部海域发射130余发炮弹，炮弹落在韩朝根据《九一九军事协议》划设的海上缓冲区内。

联参称，韩军当天探测到朝鲜从下午2时59分许开始在东部的江原道金刚郡一带和西部的黄海南道长山串（岬）一带分别向东部和西部海域共发射130余发炮弹。联参介绍，韩军初步研判，朝军疑似利用火箭炮进行炮弹射击，炮弹落在北方界线（NLL）以北的海上缓冲区内。

对此，韩军随即通过通信渠道多次发出警告，告知朝方此次发射炮弹违反韩朝《九一九军事协议》，并要求其立即停止挑衅行为。联参称，朝向东西部海上缓冲区发射炮弹明显违反《九一九军事协议》。韩军正在与美方的紧密合作下关注朝方动向，并保持高度戒备。

这是朝军上月3日从江原道金刚郡一带向东部缓冲区发射80余发炮弹后时隔一个月再次实施炮弹射击。朝鲜同一天还发射1枚洲际弹道导弹（ICBM）和5枚短程弹道导弹（SRBM），反制韩美联合空军演习«警戒风暴»（Vigilant Storm）。以包括导弹在内的武力示威为准，此次是朝鲜自上月18日发射«火星-17»型洲际弹道导弹以来时隔17天再次进行武力示威。

朝鲜当天进行炮击可能是为了反制韩美在江原道铁原郡实施的炮击演练。韩美从当天起在铁原一带联合实施多管火箭炮演练，为期两天。双方将在此次演练中利用多管火箭炮和K-9自行火炮分别发射50余发和140余发炮弹。