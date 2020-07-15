美国两理发师染疫 口罩救了139名顾客

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 美国两名理发师感染2019冠状病毒却在确诊前继续工作，所幸理发师和顾客都有戴口罩，139名顾客无一受感染。

《法新社》引述美国疾病控制与预防中心发布的报告指出，密苏里州（Missouri）一名理发师在5月12日出现呼吸道疾病症状，但她在18日接受检测后拒绝遵从建议进行自我隔离，继续到理发院工作。

另一名理发师因为跟她有接触，15日出现症状，但同样继续工作，直到第一名理发师在20日确诊，而第二名理发师在两天后确诊。

理发院在两人确诊后关闭进行消毒，其他职员被令隔离两周，当局也追踪到两人接触过的139名顾客。

报告提到，两名理发师工作时分别戴着双层棉质口罩或手术口罩，不过两人曾经在没有戴口罩的情况下交流。

至于139名顾客，他们大多戴着布质口罩或手术口罩，其中有5%使用的是N95口罩。接受检测的67人无一确诊，其余拒绝接受检测的顾客经过14天的观察，也没有出现症状。

科学家相信，虽然人们咳嗽或打喷嚏所造成的较大颗粒是散播冠病病毒的主要途径，说话时所造成的较小颗粒其实也可能是危险的，而人们可能在出现症状之前，或甚至是没有出现症状的情况下，不知不觉地散播病毒。

报告的作者总结，应该在公共场所广泛使用口罩，以降低新一波疫情的冲击与规模。