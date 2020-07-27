怒火缉凶——为抓捕犯罪分子 哈萨克斯坦警官从13楼一跃而下

哈通社/努尔苏丹/7月27日--阿拉木图市警察局突尔克斯布区分局警察巴赫特詹·巴克若夫被授予二级“勇气”（Aibyn）奖章。为抓捕恋童癖，奋不顾身从13楼一跃而下的警察被民众称为“哈萨克斯坦蝙蝠侠”。

哈通社记者对这位英雄警察进行了电话采访：

记者：巴赫特詹·阿努阿尔别克吾勒，能否再回忆一下当时的情景？

巴克若夫：是往常的工作日之一，突尔克斯布区警察局接到了一通报警电话。根据报警人描述的情况，我们了解到一名小偷闯入民宅，抢劫家中现金，并强奸了15岁少女。我们在第一时间意识到了问题的严重性，并赶到了事发地点。立案后成立了工作组，并立即开展了抓捕行动。

嫌犯趁家中没有大人闯入了民宅。当时，家里只有分别4岁和15岁的两个孩子。他用刀子威胁了两个孩子，并盗取了家里的现金。随后，强奸了15岁的女孩。我们根据监控视频画面， 锁定了犯罪嫌疑人。是一名三十多岁的男子，此前有过盗窃案底。由7个人组成的工作在展开调查后的第四天找到了嫌犯的藏身地，发现嫌犯藏身出租屋内。我们便与房东取得了联系，并向其说明了情况，房东对我们的工作表示了支持。为避免引起嫌犯怀疑，我和我的同事假扮成水利系统工作人员进入了房内。

我们进屋后，他发现情况不对，转身跑向了其他房间的窗户，并跳了下去、一切都跟电影里的一样。随嫌犯跳下去的时候我知道身在13层，但为了抓捕嫌犯，不能浪费时间。我们俩都摔在了楼下露台。当我起身才发现摔断了退，但当时顾不上那么多，需要用尽全力拖住嫌犯。

记者：现在的身体状况怎么样？

巴克若夫：还不错，做了三次手术，目前还在家里休养中。医生说需要在第7周进行一次X光检查。

记者：您是如何得知被授予二级“勇气奖章”的？这个荣誉对您来说有什么意义？

巴克若夫：令我感到荣幸的当然是总统对我工作的认可。

记者：您当从事警察职业有多少年了？

巴克若夫：从2006年开始的。

记者：那么也有14年了，还有没有其惊险经历？

巴克若夫：当然有过险境，这个职业注定了要和危险打交道，但从13楼跳下还是第一次。

记者：据了解，您还是6个孩子的父亲，希望孩子们将来继承您的职业吗？

巴克若夫：孩子们还小，还没有说想当警察，倒是想成为白衣天使，救治病人。

巴克若夫：自事情发生以来，有很多陌生人送上了温暖祝福，感谢大家。

记者：也感谢您接受我们的采访，祝您早日康复，重新回到工作岗位！

值得一提的是，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的命令，巴赫特詹·巴克若夫被授予二级“勇气 ” （Aibyn）奖章。

【编译：阿依波塔】