奥运会第13日战绩：哈萨克斯坦摘得三枚铜牌

哈通社/努尔苏丹/8月5日 – 8月5日，东京奥运2020进入第12个比赛日。

这一天，12名哈萨克斯坦选手们参加了场地车、拳击、摔跤，现代五项、田径、空手道，以及马拉松7个大项的比赛。

12名选手今天的比赛成绩如下：

场地自行车：

男子全能赛中，阿尔乔姆·扎哈罗夫在捕捉赛中以34分排名第4位，在节奏赛中以总计46分排名第8位，在淘汰赛中以总计62分排名第11位，在最后的记分赛中以总计62分排名第14位，无缘奖牌。英国选手马修·沃尔斯夺得冠军。

拳击：

男子蝇量级（52公斤级）半决赛中，萨肯·比博森诺夫迎战英国对手加拉尔·亚费，尽管比博森诺夫表现出色，裁判员仍以2:3的比分判定英国选手赢得比赛。比博森诺夫获得一枚铜牌。

现代五项：

女子击剑排名赛中，艾琳娜·波塔潘科以220分排名第8位，她将于明日参加该项目奖励赛。

男子击剑排名赛中，帕维尔·伊利亚申科以190分排名第28位，他将于明日参加该项目奖励赛。

摔跤：

男子自由式57公斤级铜牌争夺赛中，努尔伊斯拉姆·萨纳耶夫以5:1的比分击败了保加利亚选手格奥尔基·万杰洛夫，荣获一枚铜牌。

女子自由式53公斤级1/8决赛中，塔缇亚娜·阿曼卓勒以2:3的比分输给波兰对手罗萨娜·扎西纳，未能晋级下一轮。

田径：

男子20公里竞走决赛中，乔吉·谢科1小时28分38秒的成绩排名第39位，无缘奖牌。意大利选手马西莫·斯塔诺夺冠。

女子跳高资格赛中，克里斯蒂娜·奥彻尼克娃以1.86米的成绩排名A组第15位，未能晋级。另一名选手娜杰日达·杜博维茨卡娅以1.86米的成绩排名B组第14位，未能晋级。

空手道：

女子组手55公斤级淘汰赛中，莫勒德尔·江布尔拜在首轮比赛中击败埃及选手拉德瓦·萨耶德；在第二轮比赛中不敌奥地利对手贝蒂娜·普朗克；第三轮比赛中与乌克兰选手安泽利卡·特利乌加的对阵结果是平局；第四轮比赛中，江布尔拜对决日本选手宫原美穗，以2:11的比分不敌对手，无缘半决赛。

男子组手67公斤级半决赛中，达尔汗·阿萨迪洛夫以2:5的比分不敌法国选手史蒂文·达·科斯塔，赢得一枚铜牌。

马拉松：

男子10公里决赛中，维塔利·胡达科夫以1小时57分53秒7的成绩排名第21位，无缘奖牌。德国选手弗洛里安·韦尔布罗克夺冠。

【编译：达娜】