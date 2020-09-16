超过14.5万名青年参加了“劳动”国家计划

哈通社/努尔苏丹/9月16日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部新闻处消息，截至今年9月1日，已有超过14.5万名青年参加了“2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划《劳动》”，其中1.92万人是高等院校毕业生。

今年前8个月中，已有13.48万名青年实现就业，其中7.61万人从事社会工作、青年实践和公共工程。4500名接受了劳动力市场需求方面的技能和专业短期培训，6400人获得了优惠小额贷款和补助金。

此外，为了鼓励雇主接纳没有工作经验的青年，并提高年轻人在劳动力市场上的竞争力，正在实施“劳动”国家计划框架内的“第一份工作”项目，该项目旨在为初次寻找工作的毕业生提供就业机会，为他们提供各种形式的组织所必需的劳动技能。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部就业部副主任阿齐兹·易卜拉吉莫夫说：“根据‘第一份工作’项目，来自多子女、低收入家庭的高等院校毕业生以及身体健康的残疾人都享有优先就业权。”

根据早前报道，今年前8个月全国已有43万人参加了“劳动”国家计划，并获得了各种支持。其中，已有27.98万人实现就业，14.67万人实现稳定就业；超过15.98万人就业于政府补贴工作；共向参与者提供了总额为304亿坚戈的6984份小额贷款；还提供了2.04万份国家补助金，用于实施新的商业构想；2.84万公民接受了创业基础方面的短期培训。

【编译：阿拉依】



