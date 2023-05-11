哈萨克斯坦春季农作物种植超过140万公顷，全国计划达2340万公顷

哈通社/阿斯塔纳/5月11日--哈萨克斯坦农业部的数据显示，今年春季田间作业已经完成超过140万公顷的农作物种植。

春耕运动从南部地区开始向东部和西部地区延伸。今年全国计划种植农作物达到2340万公顷，其中包括谷类、豆类、饲草类作物和甜菜等。此外，向日葵、蔬菜、瓜类、马铃薯和荞麦等重要作物的种植面积也将扩大。

目前，农民已准备了230万吨的种子库存，各地区仓库的种子储备量也有所增加。2023年，地方预算将拨出114亿坚戈用于补贴种子生产。

为了支持春季作业，“Kendala”项目下分配了1400亿坚戈，预计将确保200万公顷耕地的播种和收获。截至目前，已经向农民支付了1338亿坚戈。

此外，粮食公司还在继续执行其远期采购计划，并向大型农业生产者提供贷款。专款已拨出至少700亿坚戈。

为保障春季作业，41.9万吨柴油已经分配用于统筹计划，其中约28.44万吨已经运往各地区。考虑到运营商费用，全国各地向农民销售的柴油平均价格比市场价格便宜三分之一，每升204坚戈。

【编译：阿遥】