昨日全国新增新冠确诊病例1470例

哈通社/努尔苏丹/7月16日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1470例，同时有532名患者痊愈。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 423, 阿拉木图市 - 494, 奇姆肯特市 – 106, 阿克莫拉州 – 27, 阿克托别州 – 4, 阿拉木图州 - 132, 阿特劳州 - 27, 东哈州 - 22, 江布尔州 - 54, 西哈州 - 12, 卡拉干达州 - 81, 库斯塔奈州 - 14, 克孜勒奥尔达州 - 23, 曼格斯套州 - 17, 巴甫洛达尔州 - 12, 北哈州 - 10, 突厥斯坦州 - 12.

于此同时，全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 75, 阿拉木图市 - 374, 阿拉木图州 - 32, 东哈州 - 3, 江布尔州 – 20, 卡拉干达州 - 22, 克孜勒奥尔达州 - 2, 巴甫洛达尔州 - 4.

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 315 021 例，其中痊愈人数为1 295 025人。

【编译：木合塔尔·木拉提】