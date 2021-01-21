哈萨克斯坦的绿色金融蓬勃发展 环境保护项目已吸引1480亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/1月21日--据ranking.kz网站消息，近年来，世界各国越来越重视自然资源的合理利用。各国政府开始更加积极地使用可再生能源，应对气候变化的威胁。

与许多国家一样，哈萨克斯坦正在积极发展区域生态。我国正在实施绿色经济转型，在其框架内，哈萨克斯坦已设定了一个目标，即到2050年实现替代能源和可再生能源占我国能源平衡的50％。

政府对环境保护给予了相当大的关注，并正在采取一系列措施来增加国家的绿化程度。在2020年前11个月，旨在保护环境的投资达到1477亿坚戈，比去年同期增长30.9％。在未来五年，哈萨克斯坦计划种植20亿棵树，在居民定居点种植1500万棵树。

目前，地方执行机构可以通过城市项目发行“绿色”债券以吸引资金，旨在改善动植物保护、发展生态交通、实现环境保护、保护自然资源等。债券交易可以通过阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）国际交易所（AIX）进行。

截至2021年1月4日，地方执行机构发行的政府证券总额达到1.1万亿坚戈。吸引投资的领先者是阿拉木图市政府（已吸引1430亿坚戈）。排名前三位的地区或市政发行商还包括努尔苏丹市（1036亿坚戈）和突厥斯坦州（946亿坚戈）。考虑到通过证券交易所筹集资金是地方执行机构的常用工具，因此发行“绿色”债券将成为实施市政项目的另一种资金来源。

在世界惯例中，作为可持续经济政策手段的“绿色”主权债券的发行每年都越来越受欢迎。已经有17个国家和地区发行了“绿色”主权债券来为“绿色”项目融资，总金额超过800亿美元。其中包括比利时、智利、埃及、法国、德国、香港地区、匈牙利、瑞典、印度尼西亚、荷兰、波兰等；根据气候债券倡议组织，明年还将有14个国家开始发行“绿色”主权债券。

2020年已成为哈萨克斯坦发展绿色金融的重要一年。因此，2020年8月11日，在AIX证券交易所的交易系统中首次发行了“达姆”基金的“ 绿色”债券。“达姆”基金此次发行绿色债券所筹集的资金，将主要用于二级银行和小型金融机构为中小企业提供贷款，实施小型可再生能源投资项目。

AIFC绿色金融中心提供了发行绿色债券的主要支持。该中心为潜在的绿色债券发行人提供咨询服务，并协助有关各方建立绿色金融发展的概念和战略框架。2020年2月，该中心启动了一项计划，以资助发行人购买绿色债券的外部审查费用。

2020年7月，欧亚开发银行（EDB）成为AIFC绿色金融中心的股东。这是一个重大事件：两个机构将为欧亚地区的绿色金融工具的发展和促进做出贡献。总的来说，AIFC有机会成为绿色金融领域的区域领导者，为中亚和东欧地区的绿色金融工具的发展和管理做出贡献，并在其平台上将西方和东方的最佳实践联系起来。

如今，全球绿色金融市场正在加速发展。到2020年底，绿色债券发行量累计超过1万亿美元。尽管受到COVID-19大流行的影响，但2020年的债券发行总额仍达到2228亿美元。

发行“绿色”债券的主要份额是能源领域-35％。接下来是建筑和运输业，分别占26％和19％。绿色债券的最大发行国是美国、中国、法国、德国和荷兰。

【编译：阿拉依】



