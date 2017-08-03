我国考古人员正在对位于阿特劳州的14世纪古城进行考古发掘

哈通社/阿斯塔纳/8月3日 -- 据阿特劳州新闻处消息，针对位于阿特劳是东北部6公里处的中世纪古城--"阿克托别-拉耶特"的考古发掘工作已正式启动。

据悉，此次考古发掘工作由阿特劳州历史博物馆主导。



消息显示，这座被称为"阿克托别-拉耶特“的古城，是一座建立于14世纪金帐汗国时期的城市。



2日，阿特劳州副州长阿勒别克•纳吾特耶夫对考古工作现场进行了视察，了解了整体发掘工作的进展情况。



纳吾特耶夫表示，此次考古工作是在"面向未来的计划：精神文明的复兴"计划框架下开展的。







他指出，在首府附近新发现的这座古城遗址，今后将成为令后人了解我国悠久历史的重要设施。



据了解，正在发掘中的"阿克托别-拉耶特"古城遗迹考古区域占地面积16000平方米，区域内遗址保存完整，目前出土文物超过500多件。







从目前进行的发掘成果可知，这座古城建有完善的城市供水系统，并在城内建有花园。城中民居当中发现了大量动物和鱼类骨骼，以及众多陶器碎片。考古学家推测城中居民或曾从事家畜和鱼类养殖。



此外，发掘过程中，考古工作者们发现了许多钱币、各种饰品以及其他各类物品。









【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】