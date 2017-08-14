14日我国大部分地区或有强风天气

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 据国家气象总局消息，受冷空气团过境影响，我国部分地区将迎来较明显的天气变化，部分地区夜间至第二天清晨或有大雾天气，部分地区白天或迎来雷雨、强风、冰雹等天气，南方或迎来沙尘暴天气。

我国西部、西南部、南部、东南部地区或迎来大雨天气。



北哈州、阿克莫拉州部分地区白天或迎来雷电、冰雹、强风等天气，风速可达15-20米/秒。夜间至第二天清晨或迎来大雾天气。



库斯塔奈州部分地区或迎来雷电、冰雹、强风等天气，风速达15-20米/秒。



阿克托别州或迎来雷雨天气，最高风速达18米/秒。



巴普洛达尔、卡拉干达、东哈州部分地区夜间至第二天清晨或迎来大雾天气，东哈州部分地区白天或迎来大风天气，风速达15-20米/秒。



克孜勒奥尔达州部分地区白天或迎来沙尘暴天气，风速可达15-20米/秒。



江布尔州、南哈州部分地区清晨至白天或迎来大风天气，风速达15-20米/秒。



阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、南哈州多数地区、江布尔州、阿特劳州、西哈州、阿克托别州、卡拉干达州、东哈州、库斯塔奈州部分地区部分地区存在火灾隐患。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】