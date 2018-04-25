上合组织外长理事会会议签署14份文件

哈通社/北京/4月25日 -- 4月24日，上海合作组织成员国外长理事会会议在中国首都北京举行。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，由中国国务委员兼外交部部长王毅主持，哈萨克斯坦、俄罗斯、印度、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等上合八国外长出席的会议上，各国外长共同签署了会议决议等14份文件。



与会各方讨论了《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约实施纲要(2018-2022年)》《上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2019年至2021年合作纲要》等文件，并原则通过了《上合组织成员国元首理事会青岛宣言》及《上合组织成员国元首理事会会议新闻公报》草案。



在会后举行的新闻发布会上，中国外交部长王毅表示，自印度和巴基斯坦在阿斯塔纳峰会正式成为上合成员以来，上合组织在国际舞台上的影响力大大提升，成为了令国际社会瞩目的最大的区域联合体。



王毅在讲话中还强调了中国在担任上合主席国期间的特点。





"一是全面性，中方重视每一个成员国的意见。在担任主席国期间成功组织了涵盖合作各个层面的120多项工作，其中包括政治、安全、文化和外交等多个领域。第二个特点，是积极参与。除本组织成员国外，中方还积极组织了由观察员国和对话伙伴参与的多项活动。活动参与者包括各国官员、分析人士、学者和媒体、青年及社会人士代表。"王毅说。



王毅强调，刚刚结束的上合组织外长会为将于6月在青岛举行的上合组织峰会做了政治准备。在各方共同努力下，会议基本锁定青岛峰会主要成果，为峰会成功举行打下了坚实基础。



【编译：木合塔尔·木拉提】