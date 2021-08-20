哈萨克斯坦境内新冠病毒传播率下降14%

哈通社/努尔苏丹/8月20日—自2020年8月1日以来，哈萨克斯坦新冠病毒传播感染率下降14%。

卫生部部长阿列克谢·崔20日在国家新闻发布中心举行的记者发布会上表示，自大流行开始以来，全球累计新冠确诊病例达2.1亿例，累计死亡病例超400万，这是由于德尔塔变种病毒的传播。世卫组织称，这种变异毒株已在全球142个国家发现。世卫组织全球六个区域中有四个报告7月下半月新冠感染率有所增加。

部长介绍，截至8月20日，哈萨克斯坦境内累计确诊新冠肺炎病例723 064例，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例67 141例，其中83%（即597 850名新冠患者 57 445名PCR检测为阴性的肺炎患者）的患者已痊愈。

根据流行病学评估报告，全国16个地区处于疫情红区（疫情传播风险较高地区），仅突厥斯坦州处于绿区（疫情传播风险较低地区）。过去三周，哈萨克斯坦的疫情形势逐渐趋于稳定。

自去年8月1日以来，哈萨克斯坦境内的新冠病毒传播率下降了14%，传播指数从1.11下降至0.97。

此外，全国新冠定点医院的感染科病床负荷率为52%，康复科病床负荷率为48%。

按地区计算，病床负荷率最高的地区是阿克托别州（77%）。其次是克孜勒奥尔达州（66%）、阿拉木图市（63%）和阿拉木图州（60%）。

【编译：达娜】