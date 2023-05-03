哈法两国政府间合作委员会第15次会在阿斯塔纳举行 双方签署6份合作文件

哈通社/阿斯塔纳/5月3日--5月2日，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长马拉特·卡拉巴耶夫和法国欧洲和外交部部长下属主管外贸、吸引力与法国海外侨民事务的部长级代表奥利维耶·贝什特在阿斯塔纳共同主持了哈萨克斯坦-法国政府间合作委员会第15次会议。

法国是哈萨克斯坦在欧洲的重要经贸和战略伙伴之一，也是哈萨克斯坦五大海外直接投资者之一。去年，托卡耶夫总统访问法国，为两国关系注入了新动力。截至目前，法国对哈萨克斯坦的投资已超过180亿美元。2022年，两国贸易额增加了30%，达40亿美元。马拉特·卡拉巴耶夫表示，法资企业在哈萨克斯坦从事经营活动的总数已达180多家。

此次会议重点讨论了两国经济形势以及双方在农业、数字化、卫生、能源、工业和交通运输等领域的合作问题。

会议结束时，双方签署了6份文件，包括联合公报、法国地质与矿产研究局和哈萨克斯坦工基发展部地质委员会之间的关于地质研究领域合作谅解备忘录、北哈州政府和C3公司之间的远程医疗谅解备忘录、纳扎尔巴耶夫大学与阿尔斯通和液化空气集团的合作谅解协议等。

【编译：阿遥】