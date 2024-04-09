20:03, 09 四月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦歌手迪玛希向灾区捐款1500万坚戈
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦著名歌手迪玛希9日向哈萨克斯坦“DEMEU KAZAKHSTAN“公共基金转账1500万坚戈，用于援助受春季融雪洪灾影响的哈萨克斯坦人民。
歌手日前还前往自己的家乡阿克托别，慰问了因洪水而被疏散到阿克托别市第40中学临时安置点的当地居民，并为他们带去了物资援助。
迪玛希表示，他能够取得今天的成就，与家乡人民长期以来对他的支持和声援有着重要的关系，因此在家乡遭遇洪水灾害的当下，他也无法视而不见。
歌手在同居民们会面时，呼吁人们保持良好的心态，信赖国家机构的援助，并强调国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下的抗洪救灾工作正在取得成果。
- 从新闻上，我了解到国家正在为受灾群众提供大量的支援以及补偿。最重要的，是希望我们的人民安全。- 迪玛希说。
迪玛希还对日夜奋战在抗洪前线的志愿者们表示了感谢。
值得一提的是，此前在阿拉木图市举办的一场慈善拍卖会上，迪玛希的一件西装套服被以200万坚戈的价格拍出。这笔钱款也将捐赠给灾区用于援助灾民。
【编译：木合塔尔·木拉提】