首都1500名一线医护人员领取奖金

哈通社/努尔苏丹/3月31日--努尔苏丹市抗击新冠肺炎疫情一线医护人员领取奖金。

据政府官网消息，努尔苏丹市目前有1500名一线医护人员。根据托卡耶夫总统下达的工作指示，相关部门已向医护人员发放奖金。同时，根据首任总统下达的工作指示，“我们在一起 ” 基金会拨出专款，用于向直接接触确诊患者医护人员发放补助金。

此外，相关部门已将首都一线医护人员安排在各个酒店，并保障了医生们的伙食和交通等基本生活需求。

根据托卡耶夫总统下达的工作指示，国家紧急状态委员会日前通过了疫情期间在一线工作的医务人员工资标准。

根据决议，一线医务人员分为“极度危险 ” 和“高度危险 ” ，以及 “中度危险 ” 等3类。

“极度危险 ” -重症科在内的传染病医院医师、初级和中级医务人员将获得20倍最低工资标准补助金（85万坚戈）；

“高度危险 ” -临时医院医师和急救医护人员、初级和中级医务人员将获得10倍最低工资标准补助金（42.5万坚戈）；

“中度危险 ” -隔离医院医师、初级和中级医务人员、传染病医师（公务员）、急救车驾驶员和其他工作人员将获得5倍最低工资标准补助金（21.25万坚戈）。

【编译：阿依波塔】