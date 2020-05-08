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    09:10, 08 五月 2020 | GMT +6

    超过1500名新冠确诊患者已经治愈出院

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    哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 哈萨克斯坦全国已有超过1500人从新冠肺炎（COVID-19）疫病当中痊愈。

    据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息官方综合发布平台数据，截至5月8日0时为止，又有48名此前确诊感染新冠病毒的患者治愈出院。


    新增治愈出院的人员分别位于:

    努尔苏丹市 - 1,

    阿拉木图市 - 32,

    奇姆肯特市 - 5,

    阿拉木图州 - 5,

    卡拉干达州 - 1,

    克孜勒奥尔达州 - 1,

    东哈州 - 1,

    阿特劳州 - 1,

    突厥斯坦州 - 1.


    统计显示，截至发稿前，哈全国境内累计治愈出院的总人数已经达到了1518人


    治愈者分布地区及数据如下:

    努尔苏丹市 – 347

    阿拉木图市 – 331

    奇姆肯特市 – 90

    阿克莫拉州 – 89

    阿克托别州 – 34

    阿拉木图州 – 45

    阿特劳州 – 84

    东哈州 – 11

    江布尔州 – 55

    西哈州 – 65

    卡拉干达州 – 83

    库斯塔奈州 – 18

    克孜勒奥尔达州 – 148

    曼格斯套州 – 12

    巴甫洛达尔州 – 20

    北哈州 – 28

    突厥斯坦州 – 58


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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