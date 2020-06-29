国际足联将向哈萨克斯坦足协提供150万美元抗疫支援资金

哈通社/努尔苏丹/6月29日 --国际足联理事会第12次会议通过了国际足联针对新冠肺炎拟定的«救济方案»：国际足联将拿出累计15亿美元，用于帮助下属各洲足联、会员协会对抗疫情。

哈萨克斯坦足协将分的150万美元。

据悉，按照国际足联理事会第12次会议上通过的«抗疫救济方案»，国际足联将从下个月开始为211个会员协会各发放100万美元的救济金，7月前发放一半，2021年1月底之前发放另一半。这笔救济金的总数为2.11亿美元。

接下来，国际足联还将为211个会员协会各发放50万美元的女足专用救济金，这也是为保障全球女足运动能在疫情下正常开展。这笔女足专用救济金的总数为1.055亿美元。

另外，国际足联下属的六大洲足联，则将各自获得200万美元的救济金，总数为1200万美元。

«救济方案»中的剩余款项，国际足联将主要用于为各个洲足联、会员协会提供无息贷款，确保各足联和各协会都能共克时艰，正常运作。按照国际足联的规定，一个会员协会申请无息贷款最高不能超过500万美元，如果211个会员协会都申请了500万美元的贷款的话，那国际足联需要拿出10.55亿美元。此外，六个洲足联则最高能向国际足联申请400万美元的无息贷款。