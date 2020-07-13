库勒托别古城出土150年前的珠宝制作工具

哈通社/突厥斯坦/7月13日--哈萨克斯坦文化研究所在对库勒托别古城遗址（位于突厥斯坦州首府突厥斯坦市）的考古研究过程中，发现了古城古代居民生活和活动的新面貌。就在前几天，在古城出土了制作珠宝的工具，这是在哈萨克斯坦南部古迹上发现的稀有类别之一，对传统哈萨克珠宝艺术早期和晚期的研究具有重要意义。

哈萨克斯坦文化研究所的考古学家茹斯兰·舍尔巴耶夫说：«库勒托别古城珠宝制作工具主要有两种类型。它们是用于绘制装饰的雕刻工具。其中一种是由铁制成，重量相当重，其长度为12厘米，一端是尖的。第二种是由铜制成，内部空心。工具的表面可见磨损的痕迹，说明突厥斯坦的塞格人使用了很长时间这种工具。»

除了这些工具之外，在古城遗址中还发现了一个铜铸造模具。这是一种主要用于有色冶金的专用工具，它表明这种工艺曾存在于库勒托别古城。工具本身形状是矩形，其尺寸为6x4厘米，宽度为0.8厘米，重量超过150克。考古学家认为它很可能用于铸造女性耳环。

该项目的首席研究员、文化研究学家詹内尔克·沙依古佐娃总结说：«您可以在库勒托别古城遗址的官方网站www.kultobe.com以及我们的社交网络官方账号Facebook（@kultobe）和Instagram（@kultobe）上了解有关古城稀有发现的相关信息以及该项目最重要的成果。该项目由欧亚资源集团（ERG）提供财政支持。»

【编译：阿拉依】