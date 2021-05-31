哈萨克斯坦迄今为前苏联政治迫害行为受难者提供近150亿补偿金

哈通社/努尔苏丹/5月31日—2003年至今，哈萨克斯坦已向前苏联政治迫害行为的受难者提供了总额150亿坚戈的一次性补偿和补助金。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，前苏联时期，有许多人被冠以“人民敌人”的罪名，并因此遭受政治迫害。1921年至1954年间，哈萨克斯坦有10万人被判刑，其中2.5万人被枪决。

共和国境内建立了古拉格-阿勒吉尔、卡尔拉格、斯特普拉格等大型集中营设施。政治迫害时代，哈萨克斯坦境内的劳动营中关押了超过500万人。

1930~1940年代，哈萨克斯坦成为了上百万苏联公民的被流放地。1937年秋季，数十万韩裔、土耳其裔、伊朗裔、库尔德裔以及阿塞拜疆裔人被流放至哈萨克斯坦。伟大卫国战争期间，又有大量德意志、希腊、车臣、印古什、卡拉恰伊、克里木鞑靼和其他民族的人们，被迫流亡哈萨克斯坦。他们的数量达到了120万以上。

根据哈萨克斯坦《为政治迫害受难者正名》法，无理由遭遇流放并已经依法恢复名誉的人士，在向社会保障机构提出申请时，根据其不同的流放区域和流放年限，可获得四分之三倍按月计算指数至100倍按月计算指数以内的补偿款。

注：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为“按月计算指数（АЕК）”。

2003年至2019年期间，哈萨克斯坦共和国财政拨款29亿坚戈，为相关人士提供了一次性补偿金。

补偿金金额额从2188坚戈（四分之三倍按月计算指数）到291700坚戈（100倍按月计算指数）不等。2021年共和国预算为这一目的共拨款79.6万坚戈。

此外，所有前苏联政治迫害受难者，包括其中因故致残的已退休人士，在获得其他各类社会补助金的同时，还可额外获得1.07倍按月计算指数的特殊国家补偿金（2021年金额3122坚戈）。

2005年起至2020年间，特殊国家补偿金已累计发放120亿坚戈。2021年，特殊国家补偿金预计将发放12.59亿坚戈。截至2020年5月1日，共有32229人有资格领取这一特殊国家补偿金。

此外，根据哈萨克斯坦共和国相关法律规定，前苏联时期政治压迫受难者恢复名誉后，在哈萨克斯坦境内可享有优先接受指定内容医疗服务、

自行选择带薪假期时间及额外拥有2周无薪休假期限、优先安装固定电话、优先入住为老人和残疾人设置的疗愈院、以折扣价安装假肢和矫形产品、就康复问题接受免费的律师咨询等一系列优惠政策。

各地方政府亦有权根据各地财政情况，自行决定为当地已依法恢复名誉的前苏联政治迫害受难者提供资金和物质补助的标准。

例如，每年的政治迫害和大饥荒受害者纪念日期间，各地会为当地的受难者们提供一次性补偿。

2021年，将从地方预算拨款1.984亿坚戈，为10230人提供从5834坚戈（2倍按月计算指数）至43755坚戈（10倍按月计算指数）不等的一次性补偿金。

值得一提的是，1997年，纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

【编译：达娜】