今天是阿拉什运动奠基人阿里汗•博凯汗诞辰152周年纪念日

哈通社/阿斯塔纳/3月5日 - 今天是哈萨克斯坦历史上著名的阿拉什党领袖人物--阿里汗•博凯汗诞辰152周年纪念日。

为哈萨克国家的主权独立、民族解放而鞠躬尽瘁的伟人阿里汗•博凯汗1870年3月5日出生于当今哈萨克斯坦卡拉干达州阿克托盖县。



9岁那年，阿里汗•博凯汗的父亲努尔穆哈梅德将他送往当地的宗教学堂接受启蒙教育。随后，他又考入了卡尔卡勒市的新式学校，接受了为期3年的教育，并以优异的成绩完成了学业。



16岁时，阿里汗考入额木斯克技术学院。而在他20岁那年，凭借草原总督区办公室的推荐信和哈萨克联合会的推荐，阿里汗进入了圣彼得堡农林大学学习。



大学期间，他在优异的完成自己专业课程的同时，还广泛接触了政治、文学、经济等学科的课程，并参与了当时的学生运动。



青年时代的阿里汗•博凯汗，便以犀利的眼光和文笔，对当时哈萨克社会的许多问题提出了拷问。他深刻的意识到，想要改变哈萨克人民的命运，必须大力发展和推广现代化的科学教育。



大学毕业后，阿里汗回到额木斯克，积极投身到了这座城市的政治-社会工作当中，并很快加入了"人民的自由党"，组建了党内的哈萨克学者政治团体。从此，开启了他此后几十年的政治生涯。



阿里汗•博凯汗充分认识到，通过武装斗争对抗俄罗斯帝国的压迫，对当时的哈萨克斯坦社会而言并不现实。这也是他说出"即便拥有人民的支持，武装斗争的道路依然走不通，科涅萨热汗的失败便是明证"的重要原因。



作为阿拉什政党的领军人物，阿里汗•博凯汗试图通过政治方式，以渐进改革和民主运动对沙俄帝国进行改良，使其最终能够转变为民主联邦制度的国家，并借助这一方式实现哈萨克自治和人民解放。



数年间，阿里汗•博凯汗及其信赖的一批哈萨克精英学者创办《哈萨克》报，组建了阿拉什民主政党，并在沙俄政府崩溃之后成立了阿拉什自治政府。



在巩固自治政府权力的同时，阿拉什党人还组建了自己的武装力量--阿拉什武装。



可以说，正是在阿里汗•博凯汗等伟人的努力下，阿拉什运动的启蒙思想和民主建国理念被数以百万计的哈萨克人民接受和支持。



在二十世纪初期至阿拉什自治政府并入苏联的那段动荡岁月当中，阿里汗•博凯汗始终活跃在为哈萨克民族争取独立自主的政治舞台中央。



1937年9月27日，阿里汗•博凯汗在莫斯科被苏联当局逮捕，并与次月枪决，时年71岁。



【编译：木合塔尔·木拉提】