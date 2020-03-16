全球共有152个国家出现新冠肺炎疫情

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 据哈萨克斯坦卫生部消息，截至3月15日，全球共有152个国家通报确诊病例156494例。

被视为新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情爆发中心的中国，其疫情蔓延情况已经出现了相当程度的缓解。3月15日该国共新增确诊病例20例。累计确诊病例80884例，其中3199例死亡。目前尚有10734例患者接受治疗，66911人治愈出院。

而在中国以外的其他国家，累计确诊患者数量达到了75650例（包括轮船病例），死亡2623例。

被哈萨克斯坦列入疫情严重国家一类A子类名录的意大利，3月15日通报新增确诊病例3497例，累计确诊21157例，死亡1441例。

一类B子类名录内的西班牙累计确诊6391例，死亡195例。15日新增1159例。

一类A子类名录内的伊朗，累计确诊12729例（15日新增1365例），死亡611例。韩国累计确诊8086例（15日新增107例），死亡72例。

一类B子类名录内的法国截至目前确诊4469例，15日新增808例，累计死亡91例。德国15日新增924例，死亡9例，累计4599例。

哈萨克斯坦截至15日确诊9例，7例位于阿拉木图，2例位于努尔苏丹。

【编译：木合塔尔·木拉提】