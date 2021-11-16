09:10, 16 11月 2021 | GMT +6
哈国已有1560名儿童和孕妇接种辉瑞疫苗
哈通社/努尔苏丹/11月16日 – 哈萨克斯坦卫生部公布了最新的新冠疫苗全国接种人数信息。
截至2021年11月16日0时，全国已有8 558 198人接种新冠疫苗第一针，7 840 876人接种第二针。
此外，根据15日的统计结果，已有总计1560名12~17周岁未成年人及孕妇和哺乳期妇女接种了辉瑞Pfizer疫苗第一针。
各地区疫苗接种人数情况如下：
|地区
|第一针接种人数
|第二针接种人数
|努尔苏丹市
|458155
|423350
|阿拉木图市
|1011453
|962916
|奇姆肯特市
|561932
|529496
|阿克莫拉州
|302669
|278959
|阿克托别州
|345639
|320070
|阿拉木图州
|837514
|761984
|阿特劳州
|246141
|223729
|东哈州
|902448
|844964
|江布尔州
|578670
|468685
|西哈州
|244347
|224304
|卡拉干达州
|574131
|522576
|库斯塔奈州
|335275
|312083
|克孜勒奥尔达州
|387141
|323136
|曼格斯套州
|175401
|153444
|巴甫洛达尔州
|332921
|304609
|北哈州
|256737
|239600
|突厥斯坦州
|1006064
|946971