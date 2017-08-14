中国将从15日起执行联合国对朝制裁决议

哈通社/阿斯塔纳/8月14日 -- 中国商务部官网14日发布《商务部 海关总署公告2017年第40号 关于执行联合国安理会第2371号决议的公告》，宣布从8月15日起开始执行联合国对朝制裁决议。

《公告》称为执行联合国安理会第2371号决议，中国将从8月15日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。

美东时间8月5日，联合国安理会15个成员国一致同意对朝鲜实施第7轮制裁，一致通过了由美国起草的新的制裁决议。

这份新决议案从多个方面对朝鲜实施严厉制裁，包括：

禁止朝鲜出口煤、铁、铅和海产品。比照往年数据，此项禁令将让朝鲜出口收入减少10亿美元以上，占其年出口总量的1/3。

禁止其他国家雇用新的朝鲜劳工。

禁止他国向现有与朝鲜合资项目中追加资金，禁止与朝鲜进行新的联合投资项目。

将9名朝鲜个人列入联合国制裁名单，禁止他们旅行，并冻结其海外资产。同时被制裁的还有朝鲜的两个公司和两家银行。

决议要求安理会监督制裁执行情况，并防止朝鲜进口军民两用物资。决议赋予安理会权力，禁止任何违反制裁的船只访问全球所有港口。决议还要求国际刑警组织帮助监督执行对被列入黑名单的朝鲜人员的旅行禁令。