勇士克伊克头骨安葬仪式将于15日举行

哈通社/库斯塔奈/9月8日 - 据库斯塔奈州阿曼凯德县政府消息，勇士克伊克头骨安葬仪式将于9月15日在该县举行。

消息称，9月15日上午10：00时，勇士克伊克的遗骨将被安置在阿曼凯德县塔斯特乡新建成的陵寝当中。



安葬仪式结束后，当地将举行规模盛大的文化、历史题材活动。



此外，当天还将举办摔跤、赛马等大型活动。



同时，主题为《克伊克勇士：生存与死亡的历史》研讨会将在阿尔卡勒克市举行。



17日，为纪念克伊克勇士的事迹，阿尔卡勒克市将举办阿肯-阿依特斯大会。



勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，多年来一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。



2016年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。



在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。



2016年10月6日，在牺牲近90年后，卫国忠魂的遗骨终于得以重返祖国。



【编译：木合塔尔·木拉提】