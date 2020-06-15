欧盟15日起解封内部边境

哈通社/布鲁塞尔/6月15日 -- 从6月15日0时开始，部分欧盟成员国取消了3月以来因新冠疫情而采取的欧盟内部边境管控措施。

欧盟委员会还建议称，欧盟各成员国可以从7月1日起再逐步解禁外部边境。

申根区共有26个国家，包括多个欧盟国家及瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登。自3月以来，至少17国采取边界管控措施。

法国外交部和内政部发布的联合公告显示，从6月15日起，法国将解除陆路、水路和空路边境管控，涉及对象包括除西班牙以外的欧盟成员国、安道尔、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、挪威、圣马力诺、瑞士和梵蒂冈。来自西班牙和英国入境法国的人员仍须执行隔离14天等限制措施。

法国还计划从7月1日起逐步向非申根区国家开放边界。具体的开放时间将由第三国的疫情和相关协议而定。法国政府表示，向申根区以外国家重开边界将与其他欧盟成员国步调一致。

德国也将从6月15日起取消与法国、奥地利、丹麦和瑞士的边境检疫审查和隔离规定。虽然欧盟和申根国家之间的人员流通届时将恢复正常，但西班牙的公民要推迟一周才能入境德国，因为西班牙6月21日才取消其边境管控。此外，瑞典也不适用该规定。除北威州和勃兰登堡州之外，德国其余所有联邦州均规定，7天内每10万人中新增感染病例数超过50例的国家公民在入境时需进行隔离。

德国联邦政府表示，第三国公民入境德国仍然要等到6月结束以后，且并未给出具体日期。此外，联邦政府日前决定将对非欧盟国家的旅行警告延长至8月31日，这一规定涉及超过160个国家。

在南欧方向，意大利已于6月3日起开放边境。西班牙将从7月1日起解除与法国和葡萄牙之间的陆地边境限制。

在北欧方向，挪威和芬兰政府宣布，将于6月15日起重新开放与几乎所有邻国的边境，但瑞典不在此列。

在中东欧方向，从6月13日起，波兰已对欧盟国家开放边境，但是波兰仍将保持与乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯加里宁格勒州之间的边境管制。奥地利将于6月16日起，对包括意大利在内的31个欧洲国家开放边境。瑞士将从6月15日开放对法、德、奥边境。

在开放对外边境方面，欧委会希望欧盟各成员国可以采取«共同协调方案»。根据欧委会目前的建议，将从7月1日起，对西巴尔干地区阿尔巴尼亚、波黑、黑山、北马其顿、塞尔维亚五国及科索沃居民开放。

欧委会认为，放松对外边境应遵循以下两个标准：其一，第三国必须向所有欧盟成员国的公民开放边境；其二，所涉国家的疫情状况必须与欧洲的健康状况相当或更好，并有足够的数据可查。

【编辑：木合塔尔·木拉提】







