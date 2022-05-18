哈萨克斯坦飞行安全标准高于国际标准15%

哈通社/努尔苏丹/5月18日 -- 欧盟飞行安全委员会会议日前在比利时首都布鲁塞尔举行，欧盟27国民航管理部门负责人出席会议。

由哈萨克斯坦工业和基础设施发展部民航委员会主席塔勒哈特·拉斯塔耶夫率领的哈萨克斯坦民航业代表团，也参加了此次会议。

哈萨克斯坦代表团成员包括了工业和基础设施发展部顾问阿扎特·别克图罗夫、哈萨克斯坦航空管理局总监卡塔林·拉杜、哈萨克斯坦驻比利时大使馆及阿斯塔纳航空公司代表等。

会上，与会成员听取了关于哈萨克斯坦代表团成员就哈国民航领域的现状和飞行安全监管方面进行的报告。

报告中指出，根据国际民航组织（ICAO）审计员在国际民航组织协调验证任务（ICVM）下进行的独立审计现实，哈萨克斯坦已经将飞行安全水平的平均水平从74%提高到了84%，比国际平均水平线高出 15%。

欧盟飞行安全委员会成员高度评价了哈萨克斯坦取得的成就，并对哈萨克斯坦为提高飞行安全所做的努力表示支持。

需要指出的是，目前对于哈萨克斯坦航空公司航班飞往欧洲任何国家，都没有进行任何性质的限制。

欧盟将于今年6月初公布对哈萨克斯坦当前飞行安全形势的官方评估。

【编译：木合塔尔·木拉提】