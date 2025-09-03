150亿美元投资、联合项目与“跨阿尔泰对话”：总统访华之旅成果丰硕

外交亮点：高规格接待与战略对话

访华之初，托卡耶夫总统在《China Daily》发表题为《坚实的哈中关系是成功合作的关键》的署名文章，分析了两国政治与经济合作的方向。文章指出，2024年双边贸易额达440亿美元，自2005年以来中国对哈投资累计270亿美元。托卡耶夫强调，上海合作组织（上合组织）为两国未来政治联系的发展指明了方向。

中国作为哈萨克斯坦最大的经贸伙伴，地位不断巩固。目前，约6000家含中国资本的企业在哈运营，助力技术与工业现代化。中国问题专家纳提詹·穆罕默德哈努利表示，地缘政治局势推动了这一趋势。

“中国致力于发展与哈萨克斯坦的外交和经济合作，受近年国际关系变化影响，中国调整了对外政策。通过深化与哈关系，中国可进一步巩固与中亚及西亚国家的联系，并借助‘一带一路’和上合组织增强全球领导地位。哈萨克斯坦在地缘政治和经济中的重要性日益凸显。”纳提詹·穆罕默德哈努利分析道。

此访首日即印证了这一观点。在天津上合组织峰会期间，中国国家主席习近平仅与三位领导人单独会晤，分别是俄罗斯、印度和哈萨克斯坦领导人，并共进晚餐。

这种非正式、亲密的交流体现了对哈萨克斯坦的高度重视，反映了其在中亚乃至全球舞台的政治与经济分量。

在托卡耶夫总统与习近平主席的正式会谈中，双方气氛融洽。习近平高度评价哈萨克斯坦在上合组织中的作用，强调其在中亚的稳固地位及对地区未来的贡献。

他表示：“在您的领导下，第二届‘中国-中亚’峰会成功举行。我们签署了重要文件，符合中国与中亚国家合作精神，为对话新阶段铺平道路。无论国际形势如何变化，中国与哈萨克斯坦始终是彼此信赖、相互支持的战略伙伴。”

上合峰会：聚焦阿富汗与水资源问题

天津上合组织峰会涵盖了从金融到国际安全的广泛议题，各国领导人讨论了共同挑战并提出解决方案。俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、印度总理莫迪、巴基斯坦总理谢赫巴兹·沙里夫、伊朗总统佩泽什基安等均发表了看法，中亚国家领导人也积极参与。

峰会核心目标是制定上合组织未来十年的发展战略。托卡耶夫总统提出多项倡议，涉及哈萨克斯坦的直接利益。他特别强调安全领域合作的重要性，指出在国际恐怖主义、宗教极端主义、毒品走私、非法移民和网络犯罪等威胁日益严峻的背景下，合作尤为关键。哈萨克斯坦支持上合组织建立四个应对安全挑战的中心。

关于阿富汗，托卡耶夫呼吁持续支持其合法政府，并提议通过在阿拉木图设立的联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心提供援助。

他说：“我呼吁继续向阿富汗提供人道主义和技术援助，以促进其恢复并融入区域经济进程。哈萨克斯坦已启动多项阿富汗基础设施和物流项目，这将增强上合组织成员国间的互联互通。8月初，联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心在阿拉木图正式开幕，我建议成员国共同利用其潜力，推动区域合作。”

跨境河流和水资源短缺问题也备受关注。托卡耶夫明确表达了哈萨克斯坦的立场，提议在上合组织框架内建立水问题研究中心，以缓解中亚水资源短缺的压力。

他说：“气候变化不分国界，对全球多国和地区构成威胁。针对沙漠化、干旱、水库萎缩、冰川融化等生态问题，需共同制定应对策略。哈萨克斯坦支持在上合组织框架内设立水问题研究中心。”

上合发展银行与人工智能合作

当前，贸易、经济和投资合作成为上合组织的重要议题。在部分成员国面临制裁和贸易限制的背景下，联合发展面临挑战。为此，上合组织推动新经济方案，包括设立投资项目支持中心和上合发展银行。

哈萨克斯坦对此持开放态度，并视其为有利机遇。托卡耶夫提议在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）设立上合组织办公室，整合法律、咨询和金融服务，支持投资项目。

高科技与数字化领域潜力巨大。据预测，到2033年，全球人工智能市场规模将达5万亿美元，占技术产业的30%。上合组织计划建立人工智能领域全球合作组织。

托卡耶夫表示，上合组织可引领人工智能发展，并提议在阿斯塔纳“数字桥”论坛框架内举办上合组织人工智能专家论坛。

他说：“我们愿在2027年举办主题为‘上合组织经济活动中的人工智能’的高级别会议，并于明年组织成员国媒体代表讨论新技术时代的信息政策问题。”

“跨阿尔泰对话”助力中亚物流

运输与物流合作对哈萨克斯坦至关重要，是其打造国际物流枢纽的关键。目前，经哈萨克斯坦陆路运输的中欧货物占85%。2025年，“多斯特克-莫因特”铁路第二线将开通，使“中国-欧洲”货运走廊能力提升五倍。未来，计划通过跨里海国际运输路线实现1000万吨货运量。

除传统的“南北”“东西”运输走廊外，“跨阿尔泰对话”成为新焦点，涉及哈萨克斯坦、俄罗斯、中国和蒙古四国。

托卡耶夫表示：“该项目可充分利用‘阿尔泰’地区的地理、人口和经济潜力。需加强各国运输联系，制定符合关税策略的方案。这一议题将在11月阿克套举办的上合组织港口与物流中心负责人首届论坛上深入讨论。”

峰会期间共签署20份文件，包括《天津宣言》、能源合作发展路线图，以及将吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔市指定为2025-2026年上合组织旅游与文化之都的决定。

150亿美元投资与商务合作

访华期间，托卡耶夫总统出席了在北京举行的哈中企业家委员会会议，吸引了两国500余名商界代表，包括70多家中国大型企业负责人。会议聚焦能源合作、物流及产业链扩展项目。哈中企业家委员会签署了总值超150亿美元的70余份商业协议。

此前，中国石油天然气集团（CNPC）、中信集团（CITIC）、中石化（Sinopec）、华为（Huawei）、三一集团（SANY）等全球巨头已在哈开展业务。未来，中石化将投资阿特劳州，CNPC将参与奇姆肯特项目，中国华电（China Huadian Corporation）将进驻曼格斯套州。

托卡耶夫将可再生能源作为重点，寄望中国企业支持。例如，他在访华期间通过视频连线启动了江布尔州风电设备零部件厂，由“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福祉基金与三一可再生能源公司合作建设。未来，中国电力国际控股（China Power International Holding）和中国能源建设集团（China Energy）也将投资该领域。

专家纳提詹·穆罕默德哈努利预测，投资规模将持续扩大，原因包括两国免签政策激活旅游业、增强中国文化影响，以及中国对哈金融市场与新技术的浓厚兴趣。

他说：“未来，传统能源和非能源领域的合作将进一步深化，人工智能和数字经济将成为新动能。”

文化交流：开启“黄金三十年”

过去三十年的深厚人文联系在此次访问中提升至新高度。访华期间，哈萨克斯坦在华开设了第二和第三鲁班工坊，北京的“哈萨克斯坦文化中心”也正式启用。

托卡耶夫出席开幕仪式，将这一时期称为两国合作的“第二个黄金三十年”。

他说：“这是一次历史性事件，体现哈萨克斯坦对中国人民的真诚友谊和中国的友好回应。深厚的文化与人文联系将进一步巩固两国友谊。艺术与文化是连接不同民族的黄金桥梁。”

文化中心设有图书馆、哈萨克语及音乐教室、创意工作室和展厅，涵盖考古、珠宝、武器、民族乐器和民族志五个展区，为年轻人了解哈萨克文化提供机会。

访问以北京纪念抗战胜利80周年的阅兵仪式圆满收官，托卡耶夫与其他嘉宾共同观看了中国军队的队列和装备展示。

【编译：木合塔尔·木拉提】