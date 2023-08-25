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    14:20, 25 八月份 2023 | GMT +6

    央行宣布将基准利率下调至16.5%

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    哈通社/阿斯塔纳/8月25日 – 哈萨克斯坦中央银行25日宣布，将基准利率下调至16.5%，浮动区间为+/-1.0%。

    哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹•皮尔玛托夫25日在新闻发布会上表示，该决定是根据央行最新预测、数据分析和通胀风险平衡评估做出的。

    哈利姆詹•皮尔玛托夫指出，哈萨克斯坦通货膨胀率已经保持了连续5个月的下降趋势。

    他表示，外部环境通胀压力正在逐渐减弱。 在许多国家，央行确保物价稳定的政策已取得成效，通胀开始放缓。由于通胀保持稳定，发达国家推迟降息。 世界食品市场的价格和物流成本正在下降。

    据其介绍，2023年7月份哈国年度通胀下降至14.0%，而食品通胀率减缓至13.5%。

    央行行长说：

    - 非食品类商品的通胀率也减缓至15.0%。我们还注意到，燃油价格上涨所造成的溢出效应的速度，比我们此前预期的要慢很多。这与坚戈汇率的波动形成了动态平衡。服务价格的涨幅增至13.6%，而住宅公用事业费率在7月份仅有上部分地区有增长。

    不过，皮尔玛托夫指出当前经济中通胀压力依然存在。包括财政刺激力度加大、内需稳定、通胀预期高且不稳定、生产成本上升等。

    他表示，燃料和润滑油成本增加造成的副作用正变得严重，但坚戈汇率的动态部分抵消了这一影响。因此，由于外部因素压力略有减弱，风险总体平衡仍处于通缩弱区。随着实际通胀及其固定成分进一步放缓，逐步大幅降低基准利率的政策仍将继续。

    据悉，央行货币政策委员会关于基准利率的下一次调整结果将于 2023年10月6日 12:00 时公布。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    通货膨胀 央行 经济 黄金储备
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