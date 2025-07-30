1600亿坚戈投资与过境项目：政治学者谈托卡耶夫访土的深远意义

问：您如何评价托卡耶夫总统此次土耳其正式访问在当前地缘政治背景下的意义？

答：在当前充满活力且不稳定的时期，总统对土耳其的访问具有重要意义。这与土耳其在当今地缘政治中的角色密切相关，其影响力不仅限于中东及周边地区。土耳其凭借积极的外交政策展现出独特的影响力。

尤其值得注意的是，土耳其能够在各方势力之间建立联系的能力备受重视。在当前，实用主义而非意识形态主导外交，土耳其的外交方针正符合这一新趋势。

问：访问期间，总统与土耳其商界代表会晤，特别强调了物流合作问题。您认为在与土耳其的合作中，哈萨克斯坦在物流领域有哪些机遇？

答：毫无疑问，土耳其是哈萨克斯坦重要的外交伙伴。两国不仅因共同的突厥历史根脉紧密相连，还在突厥国家组织框架下积极合作。

作为全球和地区地缘政治的重要参与者，土耳其在哈萨克斯坦多向量外交政策中扮演重要角色。当前，地区国家日益在历史上相互竞争的大国中扮演补充角色，而土耳其凭借其在与中亚国家的外交活跃性和传统友好关系脱颖而出。

问：谈判结果显示，此次访问吸引了1600亿坚戈投资。您认为在当前经济形势下，哈土投资合作的重要性如何？

答：土耳其作为经济伙伴具有重要意义，尤其在发展运输通道方面。地处大陆中心的哈萨克斯坦，南北、东西向的运输路线至关重要，这些路线助力实现过境枢纽的构想，对经济始终有益。

在此背景下，通过里海、高加索和土耳其的过境项目——特别是连接地中海和欧洲的“中部走廊”项目——正在推进。巴库-杰伊汉输油管道也值得一提。

问：您认为土耳其作为外交和经济伙伴的重要性如何？

答：新投资对任何国家都至关重要。对哈萨克斯坦而言，土耳其投资的独特之处在于其多样化，通常分布于多个项目，而非集中于大型企业。这与来自大国的投资模式不同，但对我国经济意义重大。此外，土耳其企业曾从欧洲汲取经验，建立了具有竞争力的生产体系，并将这些生产能力投资于土耳其及其他地区国家。

值得一提的是，托卡耶夫总统对土耳其的访问从缅怀土耳其国父及首任总统穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克的陵墓开始。

此外，托卡耶夫总统与雷杰普·塔伊普·埃尔多安总统共同主持了哈萨克斯坦-土耳其高级别战略合作委员会第五次会议。会议通过了《哈萨克斯坦共和国与土耳其共和国高级别战略合作委员会第五次会议决定》及《哈萨克斯坦共和国与土耳其共和国联合宣言》。

【编译：木合塔尔·木拉提】