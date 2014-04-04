日本政府承认放射性物质相当于160枚广岛原子弹
随着东京获得2020年奥运会主办权，安倍晋三内阁表示今后政府将通过投入国家经费和调整体制，加大事故处理的参与力度。但鉴于涉及核污水处理、废堆、核污染地区除染及周边地区赔偿等多重方面，又由于日本现行法律体制、政经关系、企业运作模式及国家意志与民众意识间偏差等因素的影响和制约，未来福岛核事故的善后工作必将面临更多严峻挑战。 福岛核事故现状：日本政府承认放射性物质相当于160枚广岛原子弹 金赢说，2011年4月份，福岛核泄露已经被提高到7级，按照国际核泄露的登记标准，7级意味着大量的核污染泄露在工厂以外造成巨大的健康和环境影响。迄今为止，人类历史上最严重的一个7级事故就是切尔诺贝利事故，因为切尔诺贝利只有一个反应堆爆炸，而福岛是4个反应堆同时出现问题，要么是堆积熔化，要么是爆炸起火，其问题严重性超过切尔诺贝利。目前福岛核事故最棘手的问题是核污染水的问题。 核污染水究竟怎样产生的呢？金赢解释，这和福岛核事故的性质直接相关。福岛核事故和切尔诺贝利事故的区别，不妨借用"水深火热"来形容。切尔诺贝利用"火热"来说，是因为当时切尔诺贝利爆炸超过了十天。而福岛是"水深"的概念，这和福岛采用原子炉有关系。还有地震引发海啸，摧毁核电设施，造成一二三反应堆原子炉内的燃料棒堆积熔化，这样需要不停往内注水，使反应堆降温。福岛就像是一只烧漏底的锅，不断给锅降温，锅底漏了，就不断漏水。高浓度污染水就产生在这儿。只要一到三号机组的核燃料还存在反应堆里面，也就会不断地产生核污水，核污水是一个长期的问题。 核污水现状是，一直持续地泄露地下和排入大海，在福岛的核污水当中大概有几种类型，一种就是给反应堆冷却用的水，每天向这三个机组整体注水量约为400吨，经过了接触，变为高浓度核污染。第二种是，福岛核电站所处的日本阿武山系的水脉，每天有1000吨的地下水流入厂房内，大概有300吨与地下作业通道内积累高浓度的核污水产生新的核污水，这两项加起来日常的核污染水有800吨左右。 目前供电公司对高浓度的核污水主要是两种存在方式，一种是地上存水罐，一种是地下存水槽，经过两年时间证明，这两种存储方法都是漏洞百出。2013年8月19日一个惊人的核污染水泄露的消息爆出，在东京申奥大会之前，当时东电公司称发现有300吨的高浓度放射性核污水泄露，这是地上存水罐的，评定为3级，我们更应该关注为直接从反应堆泄露流到地下和流到海洋的核污水。 今年1月30日东电公司首次承认，就是自福岛核事故之初，1号机组反应堆外壳出现很大的漏洞，每小时可以造成3.4吨高浓度污染水，按照公布的流速来计算，每个月是2448吨。从这个数据来看， 2013年东电公司承认的几次核污水泄露可以说是小巫见大巫。 此外，核物质扩散，它影响的不仅仅是水，还包括大气，现在包括东京在内的日本广大地区都受到放射性核污染，现在具体有多少放射性物质说法不一。根据日本政府向国际原子能提交的报告中称，一二三机组中泄露至大气的放射性物质容量相当于160枚广岛原子弹，据日本核专家分析，实际的泄露量应该是在政府数据的二到三倍，意味着向大气泄露的放射性物质相当于400-500枚广岛原子弹，泄露到空气中的核物质会随着空气、雨水降到土壤，对整个生态造成非常大的影响。