哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，在近日《日本蓝皮书（2014）》发布会暨日本形势研讨会上，中国社会科学院日本研究所副研究员金赢谈到日本福岛核事故处理现状与未来挑战时说， 2013年核泄露期间日常的核污染水有800吨左右，日本政府承认泄露至大气的放射性物质容量相当于160枚广岛原子弹。目前福岛核事故最棘手的问题是核污染水的问题。金赢在《日本蓝皮书（2014）》中指出，2013年福岛第一核电站发生了核污水泄漏的3级核事件。这起二次事故的发生，既标志着在过去的两年半里，福岛核事故处理工作中的关键问题未得到认真对待、有效控制，也标志着日本此前所采取的以核电站运营商东京电力公司为主体的事故处理模式事实上的失败。

随着东京获得2020年奥运会主办权，安倍晋三内阁表示今后政府将通过投入国家经费和调整体制，加大事故处理的参与力度。但鉴于涉及核污水处理、废堆、核污染地区除染及周边地区赔偿等多重方面，又由于日本现行法律体制、政经关系、企业运作模式及国家意志与民众意识间偏差等因素的影响和制约，未来福岛核事故的善后工作必将面临更多严峻挑战。 福岛核事故现状：日本政府承认放射性物质相当于160枚广岛原子弹 金赢说，2011年4月份，福岛核泄露已经被提高到7级，按照国际核泄露的登记标准，7级意味着大量的核污染泄露在工厂以外造成巨大的健康和环境影响。迄今为止，人类历史上最严重的一个7级事故就是切尔诺贝利事故，因为切尔诺贝利只有一个反应堆爆炸，而福岛是4个反应堆同时出现问题，要么是堆积熔化，要么是爆炸起火，其问题严重性超过切尔诺贝利。目前福岛核事故最棘手的问题是核污染水的问题。 核污染水究竟怎样产生的呢？金赢解释，这和福岛核事故的性质直接相关。福岛核事故和切尔诺贝利事故的区别，不妨借用"水深火热"来形容。切尔诺贝利用"火热"来说，是因为当时切尔诺贝利爆炸超过了十天。而福岛是"水深"的概念，这和福岛采用原子炉有关系。还有地震引发海啸，摧毁核电设施，造成一二三反应堆原子炉内的燃料棒堆积熔化，这样需要不停往内注水，使反应堆降温。福岛就像是一只烧漏底的锅，不断给锅降温，锅底漏了，就不断漏水。高浓度污染水就产生在这儿。只要一到三号机组的核燃料还存在反应堆里面，也就会不断地产生核污水，核污水是一个长期的问题。 核污水现状是，一直持续地泄露地下和排入大海，在福岛的核污水当中大概有几种类型，一种就是给反应堆冷却用的水，每天向这三个机组整体注水量约为400吨，经过了接触，变为高浓度核污染。第二种是，福岛核电站所处的日本阿武山系的水脉，每天有1000吨的地下水流入厂房内，大概有300吨与地下作业通道内积累高浓度的核污水产生新的核污水，这两项加起来日常的核污染水有800吨左右。 目前供电公司对高浓度的核污水主要是两种存在方式，一种是地上存水罐，一种是地下存水槽，经过两年时间证明，这两种存储方法都是漏洞百出。2013年8月19日一个惊人的核污染水泄露的消息爆出，在东京申奥大会之前，当时东电公司称发现有300吨的高浓度放射性核污水泄露，这是地上存水罐的，评定为3级，我们更应该关注为直接从反应堆泄露流到地下和流到海洋的核污水。 今年1月30日东电公司首次承认，就是自福岛核事故之初，1号机组反应堆外壳出现很大的漏洞，每小时可以造成3.4吨高浓度污染水，按照公布的流速来计算，每个月是2448吨。从这个数据来看， 2013年东电公司承认的几次核污水泄露可以说是小巫见大巫。 此外，核物质扩散，它影响的不仅仅是水，还包括大气，现在包括东京在内的日本广大地区都受到放射性核污染，现在具体有多少放射性物质说法不一。根据日本政府向国际原子能提交的报告中称，一二三机组中泄露至大气的放射性物质容量相当于160枚广岛原子弹，据日本核专家分析，实际的泄露量应该是在政府数据的二到三倍，意味着向大气泄露的放射性物质相当于400-500枚广岛原子弹，泄露到空气中的核物质会随着空气、雨水降到土壤，对整个生态造成非常大的影响。