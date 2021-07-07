叙利亚问题阿斯塔纳进程第16轮会议在努尔苏丹召开

哈通社/努尔苏丹/7月7日 – 旨在解决叙利亚争端的阿斯塔纳和平会议第16轮会谈7日在哈萨克斯坦首都努尔苏丹启动。

根据此前通报的会议日程，本轮会谈将持续2天（7月7~8日）。

叙利亚政府、叙武装反对派和俄罗斯、土耳其、伊朗三个阿斯塔纳进程担保国的代表团以及联合国秘书长特使均已于6日抵达努尔苏丹。

会谈首日，莫斯科与大马士革代表团代表举行了会晤。

俄罗斯总统叙利亚问题特使亚历山大·拉夫连季耶夫表示，本轮会谈的主要议题是叙利亚境内的«地面局势»和宪法委员会工作的恢复。

«与会各方计划就停止向叙利亚施加政治压力的问题，向国际社会发出一个明确的信号。» 拉夫连季耶夫说。

他还指出，目前通过叙利亚东北部地区向该国提供人道主义援助的工作进展十分顺利。

联合国秘书长特别代表佩德森先生也出席了会议，在日内瓦会谈中提到的延续宪法委员会工作的议题将在此次阿斯塔纳和平会谈中继续。

根据此前的报道，为期两天的会谈将由担保国俄罗斯、 伊朗、土耳其，以及叙利亚政府和反政府武装，观察国约旦、联合国，以及伊拉克和黎巴嫩代表出席。

各方将就叙利亚社会经济和疫情防控问题、向叙利亚提供援助、推动叙利亚问题日内瓦会谈、加强各方相互信任，以及交换俘虏、释放被关押或拘留人员和寻找失踪者问题进行讨论。

首日，将举行双边和担保国三方会谈，以及与叙方和观察国代表举行会谈。次日，将举行全体会议和磋商会。

会议框架下，还将举行担保国、联合国与红十字会代表的参与的被关押人员问题工作小组会议。

叙利亚问题阿斯塔纳和平会谈又被称之为«阿斯塔纳进程»，于2017年1月启动，主要目的是推动叙利亚境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙利亚国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。

距今和谈已经进行了15轮，上一轮会谈，即第15轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈今年2月17日在俄罗斯城市索契举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】