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    13:41, 03 七月份 2023 | GMT +6

    一年内面粉平均上涨16%

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    哈通社/阿斯塔纳/7月3日--据Energyprom.kz统计分析网站报道，过去一年，国内面粉价格上涨了16%，而其产量保持不变。

    报道称，国内有7个地区的面粉价格上涨幅度超过了20%。

    今年1-5月期间，哈萨克斯坦的面粉产量接近140万吨，与去年同期相比几乎没有变化。其中，130万吨来自小麦或黑麦，同比增长了0.2%。而精制粗制植物粉的产量为3100吨，与去年同期相比减少了21.8%。

    报道提到，除小麦以外的谷物所制成的精细面粉的产量同比下降了30.8%，降至1900吨。与此同时，用于烘焙食品的面粉产量增加了1.7%，达到了8.77万吨。

    而谷米、粗面粉和其他谷物产品产量下降了25.5%，为3.33万吨。

    截至今年5月底，国内面粉价格上涨了0.2%，较去年5月相比上涨了16.2%。

    报道称，本年度面粉价格涨幅最大的地区是巴甫洛达尔州，涨幅达到了41.8%。紧随其后的是西哈州和克孜勒奥尔达州，分别上涨了39.1%和34.5%。面粉价格涨幅最小的地区是奇姆肯特市（2%）、北哈州（8.4%）和卡拉干达州（11.2%）。

    只有在阿拉木图州面粉价格出现下降，但降幅仅为0.9%。

    【编译：阿遥】

    标签:
    通货膨胀 农业 统计 经济 食品 黄金储备
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