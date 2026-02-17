16岁哈萨克斯坦多语少年：每天30分钟足以掌握一门语言

巴赫提亚尔表示，他对语言学习的热情始于两年前的一次埃及家庭旅行。当时因不懂外语而遇到交流障碍，这段经历让他深刻体会到语言在生活与沟通中的重要性。回国后，他下定决心系统学习阿拉伯语。

短短一年内，他便将阿拉伯语水平提升至C1级，并取得官方认证证书。

他介绍称，最初在清真寺学习阿拉伯语，随后跟随私人教师系统进修，并与欧亚国立大学的阿拉伯语学生交流实践。

目前，他已掌握阿拉伯语、英语、土耳其语、法语和西班牙语，俄语自幼习得，哈萨克语则为母语。

巴赫提亚尔表示，尤其是在政治层级的会晤中，口译工作责任重大，必须准确、迅速地传达双方立场。

他曾以“外交学校”大使身份参与活动，并在伊朗使馆的一场活动中表现突出，随后获得阿曼使馆的正式合作邀请。

他指出，阿拉伯语被认为是世界上词汇最为丰富的语言之一，词汇量高达1200万。尽管在实际口译中难免紧张，但至今尚未出现因词汇不足而影响翻译的情况。

这位年轻的多语者建议，有志学习外语的年轻人每天坚持30分钟即可取得显著进步：10分钟听音频；10分钟写作；10分钟阅读。

他认为，只要保持持续性与专注度，任何语言都可以被掌握。

【编译：达娜】