朝鲜单日新增发烧病例17.44万例 新增死亡病例21例

哈通社/首尔/5月14日 —— 据韩联社报道，朝中社14日报道，国家紧急防疫司令部在国务委员会委员长金正恩主持的政治局协商会议上汇报称，朝鲜前一天新增发烧病例17.44万例，新增死亡病例21例。

据报告，自4月底至5月13日，朝鲜累计发热病例52.444万例，累计死亡病例27例。发热病例中24.363万例痊愈，还有28.081万例正在接受治疗。政治局会议就迅速遏制和管理在全国范围蔓延的疫情对策进行了讨论。会议还就根据最高级别防疫响应迅速提供紧急预备医药品的问题集中进行探讨。

金正恩在会上表示，朝鲜境内的恶性传染病传播可谓是建国以来的最大灾难，但若保持强有力的组织能力和控制能力，我们定能克服危机。这可被解读为朝鲜有意凭借自身力量抗击疫情，而非借助外部力量。据此，朝鲜可能不会立刻接受韩国总统尹锡悦提出的抗疫合作提议。

金正恩说，目前疫情蔓延势头并非无法控制，属于在封锁地区和相关单位内的蔓延，我们应有信心在最短时间内克服恶性传染病。我们所面临的卫生危机源于党组织的无能无为和不负责任，党组织应该深入群众。金正恩还提出，研究其他发达国家的防疫政策和成果及经验非常重要，并要求积极学习中国党和人民的丰富防疫经验。这可被解读为朝鲜将实施类似中国的高强度封锁政策。