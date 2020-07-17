09:13, 17 七月份 2020 | GMT +6
新增1707例 哈新冠肺炎累计确诊人数接近6.7万
哈通社/努尔苏丹/7月17日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达6.68万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1707例 确诊的COVID-19病例。
其中782例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 214 / 73
阿拉木图市 - 282 / 120
奇姆肯特市 - 55 / 28
阿克莫拉州 - 45 / 26
阿克托别州 - 51 / 34
阿拉木图州 - 57 / 29
阿特劳州 - 181 / 132
东哈州 - 130 / 55
江布尔州 - 89 / 56
西哈州 - 108 / 58
卡拉干达州 - 128 / 49
库斯塔奈州 - 53 / 13
克孜勒奥尔达州 - 93 / 37
曼格斯套州 - 53 / 32
巴甫洛达尔州 - 83 / 21
北哈州 - 65 / 7
突厥斯坦州 - 20 / 12
截至7月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 66895人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】