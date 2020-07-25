疫情期间特殊补助：约170余万申请获得批准

哈通社/努尔苏丹/7月25日 – 已有167万余人领取了疫情期间特殊补助。

在7月5日宣布重启隔离限行措施后，哈总统托卡耶夫表示，将按照紧急状态期间的做法，在7月份为因限制措施而失去收入的国民提供42500坚戈/人（每月最低工资标准水平）的疫情期间特殊补助。

根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部统计，截至7月25日9时，共有210余万人提交申请，其中符合要求的170余万份申请已获得批准。

目前，已向其中167.6万人的账户拨付了款项。

劳动部表示，申请接收截止日期为2020年9月1日。

值得一提的是，还未获得哈萨克斯坦国籍的在哈外籍哈萨克族，符合相关要求者，也可申请42500坚戈的疫情期间特殊补贴。

根据此前报道，哈萨克斯坦政府在今年3月实施紧急状态期间，为因相关措施失去收入和工作的人员，以及自雇人员提供了每月最低工资标准（42500坚戈）的补助金。此外，政府还向社会弱势群体（残疾人士、多子女家庭、不完整家庭）提供免费食品和生活用品。

当时共有450余万人领取特殊补助。

【编译：木合塔尔·木拉提】