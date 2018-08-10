阿拜诞辰173周年纪念活动在塔什干举行

哈通社/乌斯卡曼/8月10日-阿拜诞辰173周年纪念活动在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

由东哈州副州长阿塞姆•努尔斯珀娃带领的代表团参加了此次活动。



据悉，根据哈乌两国元首签署的相互合作协议，乌兹别克斯坦于今年三月开展宣传阿拜文学遗产的相关工作。在该协议框架内，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫签署总统令，将2018年定为"阿拜年"。



哈萨克斯坦驻乌特命全权大使叶热克•沃帖穆巴耶夫、哈萨克斯坦作家协会主席吾勒克别克•叶斯道列特夫、乌兹别克斯坦民族关系委员会主席如斯塔姆•库尔班诺夫、东哈州副州长阿塞姆•努尔斯珀娃出席了此次活动。



以阿拜命名的长度为三公里的街道上竖立着阿拜的纪念碑。纪念碑后面坐落着哈萨克斯坦驻该国大使馆。据悉，位于塔什干的哈萨克斯坦大使馆是该国面积最大的使馆建筑。





活动参与者于10日早上8时开始陆续到达纪念碑前，其中包括许多哈萨克老人。



活动由哈萨克斯坦驻乌大使沃帖穆巴耶夫开幕。



"今年三月，乌兹别克斯坦总统在其总统令中指出，阿拜创作的经典文学作品不仅对哈萨克斯坦人民，对乌兹别克斯坦人民的精神发展也产生了重大影响。今后，乌兹别克斯坦将在每天的这一天举行阿拜的诞辰纪念活动。" 沃帖穆巴耶夫在开幕式上说。



值得一提的是，来自东哈州的代表团为塔什干的读者们送上了"阿拜世界"系列的前五册作品（全集共有100册）。据了解，这份礼物由著名学者阿拉伯•埃斯佩别特夫在乌兹别克斯坦作家联盟会议上提供。



"我们非常荣幸能够参加此次活动。我在此代表全东哈州人民向乌兹别克斯坦表示感谢。阿拜的作品现已翻译成全球28种语言。纳扎尔巴耶夫总统发起的‘精神文明复兴'规划也为阿拜文化遗产的宣传工作做出了贡献。仅今年夏天就有2000多名学生前往阿拜的故乡进行了参观。" 东哈州副州长努尔斯珀娃发表讲话。



活动期间，塔什干的哈萨克青年们以两种语言表演了诗歌朗诵。此外，来自塞梅的著名歌手别热克•沃玛洛夫演唱了伟大诗人阿拜创作的歌曲。



活动结束后，活动参与者们纷纷向阿拜纪念碑献上花篮。



























【编译：达娜】