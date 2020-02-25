阿拜诞辰175周年纪念：《阿拜箴言录》第一篇

哈通社/努尔苏丹/2月25日 -- 今年是哈萨克伟大的思想家、教育家、哲学家，哈萨克现代书面文学的奠基者——阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年。在这一举国盛典的框架下，哈通社即日起计划每日与读者朋友们分享一篇阿拜的作品，今天分享的是阿拜代表作《阿拜箴言录》的第一篇。该作品中文版由中国侗族作家、翻译家粟周熊先生由俄译本译出，复又由中国著名哈萨克族作家、翻译家艾克拜尔·米吉提先生依照哈萨克原文译定，并添加注释。

《阿拜箴言录》

第一篇





我这辈子不管过得好与不好,经历的事儿倒是不少。我拼搏过,争斗过,申辩过,吃尽了苦头,度过了大半生,已经精疲力尽,心灰意冷,开始意识到自己是在枉度生,一事无成。我该怎样度过余生,该干些什么好?我茫然,真不知该怎么回答这个问题

去治理民众吗?不,民众是治理不了的。让那些愿意自讨苦吃的人,或那些心比天高的年轻人,来干这一行当吧。真主保佑,可别再让我干这种费力不讨好的差事。

去放牧吗?不,犯不着去干这种事。孩子们会照管好他们所需的畜群。我才不去为了使那些恶棍、窃贼和乞丐为自己口福喝彩,而把剩余的岁月弄得黯然失色。

去研究学问吗?居然没一个人可以与你切磋琢磨,还谈得上什么研究学问?研究了又去向谁传授,遇到疑团又去向谁讨教?犹如在荒无人烟的旷野上摆起布摊,手里拿着米尺又有什么用?身边没一个可以倾诉的知己,做学问只会更使人备受煎熬,催人衰老。

要不去当一名神职人员?我担心也当不好。干这种行当要求心静。我这辈子内心总被烦扰,生活不曾平静过,在这个国度里,在这方天下,你还怎么在教门从职去教育孩子?这我也力不从心。原本是可为的,可是不知道该教给他们什么实质性的东西。期望他们成才?让他们参与国事,让他们参与某项有意义的活动?他们前途未卜,我给他们指明不了未来依靠自己的学识便可一生如意,我不知道让他们将来何去何从,又怎么去教他们。不,教育孩子也不是我的出路。

最后我想,还是拿起纸和笔来消磨时间,把自已的所思所想都写下来。如果有人认为我写下的篇什还对他们有点益处,他们可以阅读、传抄,如果认为没有益处,那也无妨,文章总归是我的。

除此,我别无所求。