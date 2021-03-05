联合国报告：可供消费者食用的食物中有17%被白白浪费

哈通社/内罗毕/3月5日 —— 据联合国新闻处消息，联合国环境规划署今天发布的一份报告指出，据估计，2019年全球共有9.31亿吨食品被送入了家庭、零售商、餐厅和其他食品服务企业的垃圾桶，占到可供消费者食用的食物总量的17%。这些遭到浪费的食物可以装满2300万辆载重量为40吨的卡车，这些卡车首尾相接，可绕地球整整七圈。

由联合国环境规划署与英国非政府组织“浪费和资源行动计划”（WRAP）共同发布的《2021年粮食浪费指数报告》根据现有数据，计算了零售场所、餐厅和家庭的食品浪费情况，其中食品包含可供食用的部分，以及不可食用的骨头和外壳等，共覆盖全球54个国家和地区的152个数据收集点。

虽然普遍观念认为«浪费粮食»是高收入国家才会发生的问题，但报告的分析显示，几乎每一个受到评估的国家和地区都存在食品浪费现象，且无论收入水平高低，浪费程度都相当严重。

报告发现，发生在家庭中的食品浪费情况尤其严重，占到可供消费者食用的食品总量的11%，食品服务和零售行业的浪费率分别在5%和2%。按照人均水平计算，全球每年在消费者环节会浪费121公斤的食品，其中由家庭所浪费的食物量为74公斤。

报告表示，浪费粮食会对环境、社会和经济产生显著影响。研究显示，如果将食品供应链各环节所产生的浪费都考虑在内，那么与食品浪费相关的温室气体排放量将占到全球排放总量的8-10%。

环境署执行主任安德森表示，“减少食品浪费能够降低温室气体排放，延缓自然环境因开垦耕地和污染而受到的破坏，增加食物供应量，减少饥饿，在当前全球经济疲软的情况下还有助于节省开支。”

安德森表示，“如果我们希望认真地应对气候变化、自然和生物多样性丧失，以及污染和浪费问题，全球的企业、政府和公民就必须履行责任、减少食品浪费。今年即将举行的联合国食品系统峰会提供了一个契机，以便各国在应对粮食浪费领域开启新的大胆行动。”

环境署表示，2019年，全球有6.9亿人食不果腹，受到新冠疫情影响，这一数字预计将大幅上升。此外，世界上还有大约30亿人无力负担健康的饮食，在这一背景下，消费者需要在减少家庭食物浪费方面获得更多的建议和指导。

而在国家层面，环境署建议各国将减少食品浪费纳入《巴黎协定》国家自主贡献目标，巩固食品安全、削减家庭为购买食物而产生的开支，防止食品浪费也应成为疫情后复苏战略的重要组成部分。

环境署表示，可持续发展目标第12项提出，到2030年，将零售和消费环节的全球人均粮食浪费减半，减少生产和供应环节的粮食损失，包括收获后的损失。在今天出版这份报告的基础上，环境署将建立区域工作组，帮助各国制定食品浪费国家标准和监督测量机制，以及预防食品浪费的国家战略。