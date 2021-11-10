哈萨克斯坦新冠肺炎感染率降低17% 全国新冠疫情传播风险等级为绿色

哈通社/努尔苏丹/11月10日--哈萨克斯坦的新冠肺炎感染率降低17%。

哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔在10日召开政府例行工作会议上表示，全球新冠肺炎累计确诊病例超2.51 亿例，日增超40万例，并有超过500万人病逝。 根据世卫组织欧洲区域数据，过去两周，54 个国家中有 40 个国家的感染率呈增长趋势。

据其介绍，过去两周，匈牙利的新冠感染率增长180%，波兰增长150%，奥地利增长120%，德国增长90%。 同时，有14 个国家的感染率明显下降。

«过去两周内，哈萨克斯坦的新冠感染率下降17%。新冠肺炎感染率方面的世界排行中，哈萨克斯坦在222个国家中位居第105位，死亡率位居第101位。»部长介绍说。

在这方面，卫生部长还在Facebook页面发布消息称，哈萨克斯坦全国在新冠疫情传播风险的划分当中被列入绿色等级。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增1 128例新冠确诊病例，当天共有2 356名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计新冠感染病例951 667例，其中有906 190人痊愈出院，12 320人病逝。

根据10日的流行病学评估报告，当前全国有3个地区处于红区，4个地区处于黄区，10个地区处于绿区。

【编译：阿依波塔】