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    12:16, 09 一月 2023 | GMT +6

    哈居民人均货币收入增长近17%

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    哈通社/阿斯塔纳/1月9日--据inbusiness.kz网站报道，2022年第三季度，哈萨克斯坦居民人均货币收入达到24.55万坚戈，同比增长16.5%。

    按地区来看，阿斯塔纳市居民人均收入最高，达33.9万坚戈，同比增长15.7%。

    位居第二的是卡拉干达州，人均收入33.23坚戈，同比增长21.4%。排在第三位的是东哈州，人均收入31.27万坚戈，同比增长31.8%。

    数据显示，突厥斯坦州居民收入最低，人居收入仅为15.64万坚戈，同比增长15.6%，低于全国平均增速。

    哈萨克斯坦居民大部分收入（76.3%）来自劳动所得，人均约为18.04 万坚戈，这一数字较去年同期增长21.9%。其中，15.72万坚戈为雇佣劳动收入，2.32万坚戈为自雇和个体经营收入。

    社会转移支付年内增长3.3%，达5.51万坚戈。其中，养老金增长4.48万坚戈，补助金增长9 100坚戈，助学金增长1000坚戈，针对性社会补助和住房补贴增长239坚戈。

    亲朋好友援助和赡养费类型收入比例增长6.2%，达5500坚戈。

    【编译：阿遥】


    标签:
    社会 统计 经济 黄金储备
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