17岁哈萨克斯坦青年创新者在维也纳国际论坛获奖 展现绿色科技潜力

该项目在由联合国工业发展组织（UNIDO）与奥地利联邦欧洲与国际事务部共同举办的维也纳能源与气候论坛框架下，荣获Global Cleantech Innovation Programme（GCIP）国际竞赛奖项。

此次成果尤为引人关注的是，HydroTech Atm项目创始人兼负责人达娜·卡德尔别克是GCIP项目中年龄最小、也是唯一一位年仅17岁的参赛者。尽管年纪尚轻，她已基于纳米材料研发出一套可从大气中提取清洁饮用水的全自主设备。目前，该技术正处于哈萨克斯坦境内的试点应用阶段，相关实验测试已完成，并与 профиль国家机构及科研组织建立了合作机制。

Фото: ҚР СІМ

此外，在论坛期间，达娜·卡德尔别克还作为嘉宾出席题为“推动绿色转型：可持续技术与基础设施”的全体会议，向国际观众介绍了其项目及核心优势。

外交部在声明中指出：“HydroTech Atm项目在国际层面的认可，充分体现了哈萨克斯坦青年创新人才的巨大潜力。这一成果也表明，我国在水资源安全、生态保护及气候变化等全球性议题上具备提出先进且具有市场需求的技术解决方案的能力。”

Фото: ҚР СІМ

值得一提的是，哈萨克斯坦是中亚地区首个加入GCIP项目的国家。2025年12月，在GCIP-Kazakhstan框架下举行了国家级气候创新项目竞赛，HydroTech Atm、SpaceLab和Forest Hero三项初创项目脱颖而出，并代表我国参加了在维也纳举行的Cleantech Days 2026全球总决赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】