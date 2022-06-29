最新研究：全球18.1亿人口面临1%发生机率、深逾0.15米洪水风险

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据中新社消息，施普林格·自然旗下学术期刊《自然-通讯》最新发表一篇环境研究论文提醒指出，全球有18.1亿人或面临1%发生机率、淹没深度超过0.15米的洪水事件，这些人口大多居住在南亚和东亚地区。

这项研究还发现，7.8亿生活水平低于5.50美元一天的人受到这些洪水威胁风险更高，或影响有针对性的缓解措施和政策。

该论文介绍，洪水是最普遍的自然灾害，对较低收入国家冲击尤为严重。洪水风险升高在世界多地已既成现实，气候模型表明，在非洲、亚洲和拉丁美洲洪水频率可能大增，对社会经济发展造成威胁。虽然在地方或国家层面已经有过洪水暴露评估，但缺乏全球评估，使学界对较低收入国家和地区的洪水影响了解有限。

论文通讯作者、世界银行Jun Rentschler和同事展示了188个国家的高分辨率全球暴露评估，使用来自地形和水文模型的洪水数据，以及利用人口地图评估洪水暴露风险。他们将之与世界银行全球次国家级贫困信息图的贫困估测相结合发现，全球23%的人口(18.1亿人)可能在某一给定年份发生机率为1%的洪水事件中，暴露于深度超0.15米的洪水中，其中绝大多数居住在南亚和东亚。他们认为，基于庞大的人口基数，中国和印度在全球洪水暴露中约占1/3。

这项研究还发现，面临洪水暴露的人有89%居住在中低收入国家。论文作者称，超过7.80亿每日生活费低于5.50美元的人面临高洪水风险，凸显了洪水暴露与贫困的关系。