最新统计：我国人口总数为1815.71万人

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 --截止2018年1月1日，哈萨克斯坦总人口数为1815.71万人，较去年同期增长1.3%（增加23.12万人）。

国家经济部统计委员会统计显示，全国人口中城市人口占比为57.4%，共1042.65万人；乡村人口占比为42.6%，共773.06万人。

另据相关部门报告，2017年1-12月期间，我国新生儿总数为39.05万人，较2016年同期下降4.7%，总生育率为每千人21.65胎。

数据显示，2017年，哈萨克斯坦人口自然增长数为26.05万人，同比下降6.1%（1.7万人），人口自然增长率为每千人14.44口。而报告期内全国死亡人数为13万人，较去年同期减少1.8%。

据移民局公布的数据显示，2017年1-12月，来哈长期居留登记的外国公民总数为16081人，较2016年同期增长20.5%。出国定居人口总数为37704人，同比增长7.8%。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的72.1%和移出人数89.4%。

国内流动人口较2016年同期增长35.4%。流动人口顺差最大的地区包括：阿斯塔纳36449人、阿拉木图市31775人、阿克莫拉州1544人。

【编译：小穆】